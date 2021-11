Nueva polémica de Ernesto de Hannover: acalorada discusión con su hijo Christian en plena calle

Gente

Discusión

Ernesto de Hannover ha iniciado una nueva e ilusionante etapa en Madrid donde, además de tranquilidad, ha encontrado el amor en los brazos de la escultora Claudia Stilianopoulos. Feliz por poder disfrutar a menudo de su hijo Christian, de su nuera Sassa de Osma y de sus nietos Nicolás y Sofía, a quienes está muy unido, el príncipe alemán estaría ya buscando casa en la capital para instalarse definitivamente de nuestro país. Pero no todo es tan idílico como parece.

Hace tan solo unos días, el exmarido de Carolina de Mónaco protagonizó una tensa discusión con su novia que logró acaparar los titulares de todos los medios nacionales. Ahora, Ernesto ha vuelto a acaparar el foco por una nueva discusión en plena calle, esta vez con su hijo Christian, con quien se dio cita en un restaurante de la capital.

Prince Ernesto Hannover and Claudia Stilianopoulos in Madrid. FOTO: USG GTRES

Aunque todo apuntaba a que iba a ser un almuerzo tranquilo para ponerse al día, finalmente la conversación entre padre e hijo subió de tono, quizás porque no conseguían ponerse de acuerdo en el tema que estaban debatiendo; según informa Chance. Y es que el príncipe alemán continúa teniendo un fuerte carácter, del que está ocasión ha hecho gala con uno de sus grandes apoyos cuando este le ha enseñado algo en el móvil que no la he hecho ninguna gracia.

En la actualidad vive una etapa tranquila y feliz en Madrid con su familia y su nueva novia, pero Ernesto ha vivido una temporada especialmente convulsa siendo condenado a diez meses de prisión condicional por un tribunal austríaco el pasado mes de marzo, que además le prohibía beber alcohol durante ese tiempo y le exigía abandonar temporalmente su actual residencia en el país, por insultar, amenazar y agredir en estado de ebriedad el pasado verano a agentes de policías y a otras personas.