20 años de la ruptura del Príncipe Felipe y Eva Sannum

Cuatro años duró el romance del príncipe de Asturias y la exmodelo noruega Eva Sannum. El 14 de diciembre de 2001, Felipe de Borbón aprovechaba una visita de los medios de comunicación al Palacio de la Zarzuela para comunicar que su noviazgo había concluido. “Por razones estrictamente personales y particulares, cada uno seguirá su camino en la vida”.

Un romance que nunca fue confirmado por ninguna de las dos partes y del que desde la casa del Jefe de Estado tan solo se comentaba que “sólo hay lo que se ve”.

Boda del príncipe Haakon de Noruega y Mette Marit. El príncipe Felipe acude con Eva Sannum. Aleksander Nordahl / Dagbladet / All Over Press / © KORPA 25/08/2001 FOTO: Aleksander Nordahl GTRES

“Hola, me han dicho que estabais aquí tomando un café y he venido a ver si me invitáis a algo”, fue lo primero que dijo el entonces príncipe Felipe cuando irrumpió en el salón por sorpresa vestido con un jersey de cuello alto, chaqueta verde, pantalón de mezclilla y botas de ante. Los periodistas le escuchaban atónitos. Fue una manera de comunicar la decisión de forma más campechana y sin la oficialidad de un comunicado que se quería evitar.

El heredero de Juan Carlos I quiso también callar los rumores que señalaban que la Reina Sofía no daba su aprobación a la relación con Sannum. “La decisión ha sido tomada libremente, de muto acuerdo y conjuntamente”, matizó. “Quiero dejar claro que la decisión la hemos tomado con libertad y desde la intimidad. La relación no ha prosperado y punto”, zanjó el Borbón, apostillando también que “nunca hubo compromiso y no lo habrá ningún compromiso que anunciar en el futuro. En ningún momento se ha planteado una disyuntiva entre razón y corazón, entre el deber y el querer”. Además, Don Felipe destacó las cualidades de su entonces ya exnovia: “son numerosas y quiero destacar algunas: su fortaleza, su dignidad, sensibilidad, capacidad de superación, sentido de la justicia y determinación por llegar a la excelencia de lo que se propone siempre me ha impresionado. Y no sigo porque nunca acabaría de hablar”. El príncipe despidió la reunión con un deseo: “espero que la dejen un poco tranquila ahora y que pueda proseguir sus estudios”, “ella sabe que estoy comunicando esto y hablo en nombre de los dos”.