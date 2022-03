Paz Padilla cruza el charco: su importante salto profesional tras ser despedida de Mediaset

Paz Padilla se enfrenta ahora a un futuro laboral incierto tras ser despedida de Mediaset. Después de protagonizar un tenso enfrentamiento con Belén Esteban en ‘Sálvame’, la presentadora abandonó el plató del programa sin ser consciente en ese momento de que nunca más volvería a pisarlo. La gaditana decía así adiós a su principal fuente de ingresos, pero tiene otros proyectos laborales que le permitirán mantener a flote su economía. Además de su tienda de ropa, No Ni Ná, la humorista sigue percibiendo ingresos gracias a la publicación de su libro, ‘El humor de mi vida’, y la obra de teatro homónima que ya ha representado en diferentes salas españolas.

Ahora, parece que la producción está a punto de cruzar el charco, tal y como ella misma ha confirmado. Paz Padilla acaba de aterrizar en Ciudad de México para reunirse “con un productor de teatro muy importante”, el número uno en el país azteca. Su intención es que ‘El humor de mi vida’ cruce fronteras y se represente también en la caribeña nación. Sin duda, se trataría de un gran paso en el ámbito profesional que le permitirá seguir creciendo como empresaria de las artes escénicas, una buenísima oportunidad de negocio ahora que ha sido despedida de Mediaset.

Aunque algunas voces aseguran que Paz Padilla ha emprendido acciones legales contra Mediaset por lo que ella considera un despido nulo o improcedente, en una reciente intervención en la televisión catalana, la gaditana dedicó muy buenas palabras a la casa para la que tantísimos años ha trabajado. “Yo, en ‘Sálvame’, si me estás hablando de eso, he aprendido muchísimo. Y solo puedo agradecer a Mediaset el que me hayan dado estos 13 años en los que yo he crecido mucho profesionalmente, creo, y personalmente también”, señaló en ‘Preguntes Frequents’.

Además, Paz Padilla rompió una lanza en favor de ‘Sálvame’ asegurando que “no hay un solo guion, lo que sucede, sucede. Cuando lloran, lloran; cuando reímos, reímos; y cuando se cabrean, se cabrean. Y todo lo que sucede allí es verdad, todo es verdad”. Parece así que la gaditana prefiere tomar otra actitud con Mediaset ante los últimos acontecimientos, enterrando el hacha de guerra y abriendo la puerta a futuras posibles colaboraciones.