España busca novio a la princesa Leonor

Aunque estamos intentado evitar tararear la canción de Julio Iglesias de «Niña a mujer», dedicada al paso a la pubertad de Chabeli en 1981, lo cierto es que la Princesa de Asturias ha pegado un giro radical en los nueve meses de estancia en su internado de Gales. Junto a su poderoso cambio físico, consecuencia del escrutinio derivado de la recién estrenada era postmascarilla, está el asunto del joven. Una conocida cabecera del mundo del corazón, este segmento de la prensa donde cada vez se instalan con más fuerza todos los apellidados Borbón, pertenezcan o no a la familia real, divulgó una imágenes de la celebración del 70 cumpleaños de la abuela Paloma Rocasolano en el Soto de La Moraleja, en Alcobendas. Un evento, que además para volver a poner en el mapa a Telma Ortiz en los chalets más económicos de esta zona de alto standing, desveló la asistencia de un chico con la sudadera del centro donde estudia Leonor. Un joven moreno con el que la heredera tiene amistad especial, tanto como para regalarle esa sudadera y que decida que es el mejor «look» para acudir a ver a la abuela Paloma.

España busca novio a Leonor, pero ya que todo esto pertenece a la esfera privada de Leonor de Borbón como apuntan desde Casa Real, lo que sí se ha medido con mimo son sus actos públicos. Todo austeridad. Ni han abierto Marivent. Los actos han estado ligados a la realidad política y social, algo que siempre ha procurado Doña Letizia con sus hijas, que no vivan en una burbuja. La Princesa de Asturias visitó el Centro de Recepción, Acogida y Derivación de refugiados ucranianos en Pozuelo de Alarcón en Madrid. Posicionando a la Corona española al lado del pueblo de Ucrania, con el símbolo añadido de lucir, como su madre, una blusa con bordados de este país masacrado por la guerra.

La princesa Leonor durante su visita en un instituto de Leganés FOTO: Ballesteros EFE

Su visita al Instituto de Educación Secundaria Julio Verne fue su segunda aparición pública durante sus vacaciones en España, que empezó a finales de la semana pasada. La Princesa de Asturias ha participado en la jornada titulada «Disfruta de internet con seguridad», organizada en Leganés por el Instituto Nacional de Seguridad. Vestida con pantalón y deportivas, la heredera al trono se sentó en la primera fila. Cuando una ponente preguntó a los jóvenes si utilizan el móvil antes de dormir y cuando se despiertan, la casi totalidad levantó el brazo, mientras que la Princesa no se pronunció. Ya no están sus padres para sacarla de estos pequeños aprietos y Leonor va interiorizando cada vez más los silencios. Algo que no hizo hace dos años en Palma cuando unos chavales le preguntaron si era más de Ciencias o de Letras y salió al quite su madre. Pues eso, que de niña a mujer. Y si acontece, a Reina.