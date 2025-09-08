El ‘fiestón’ que prepara el Rey Juan Carlos con amigos y familia en alta mar

El Rey Juan Carlos ha vuelto a fijar sus planes en territorio patrio, a pesar de que lleva cinco años instalado en Abu Dabi. Sus mejores planes de ocio pasan por Sanxenxo, enclave gallego al que acude para compartir con amigo, encontrarse con su familia y, por supuesto, participar en las competiciones de regatas a bordo del Bribón. Este año han sido constantes sus escapadas a Pontevedra, teniendo a su buen amigo Pedro Campos como anfitrión. Una vez más, sus caminos se van a cruzar y, de nuevo, el motivo es para celebrar en buena compañía.

Tal y como han desvelado desde ‘Vanitatis’, el Emérito ya tiene apuntado en su agenda personal una cita ineludible con sus amigos en Sanxenxo. Aquí se establece el epicentro del disfrute junto a sus fieles amigos, además de tradicionalmente también su hija mayor, la infanta Elena, con la que comparte aficiones náuticas y amistades. Todos volverán a reunirse en cuestión de días, concretamente el próximo sábado 13 de septiembre. Tendrá lugar lo denominado como “un fiestón en alta mar”, que viene siendo ya tradición en el grupo con el mar como inmejorable telón de fondo.

La gran quedada del Rey Juan Carlos con sus amigos

El padre del Rey Felipe VI y las infantas Elena y Cristina es un apasionado de las regatas. Un afición que comparte con su buen amigo Pedro Campos, a quien conoció hace cuarenta años precisamente compitiendo en la Copa del Rey de Vela. Pero juntos han atesorado otras costumbres a lo largo de los años, como su buen comer, recorriendo los mejores restaurantes de la región. Así han dado buena cuenta de mariscadas y pescados recién salidos del mar, amaestrando sus paladares con los mejores manares de la gastronomía gallega.

El Rey Juan Carlos, junto a la infanta Elena en el Real Club Náutico de Sanxenxo Gtres

Algo que les unirá de nuevo el próximo sábado, compartiendo mesa y mantel, además de un inmejorable tiempo entre amigos. Desde el citado medio ofrecen dos hitos importantes que sirven de excusa perfecta para que el Rey Juan Carlos regrese a Sanxenxo y se cite con sus incondicionales. Por un lado, estaría la coincidencia de las bateas de mejillones que tradicionalmente se disfrutan en la región estos días. Pero también se cumple el 50 aniversario de la instauración de la Monarquía tras la muerte de Francisco Franco.

Medio siglo desde que el Monarca se subió al trono que celebrará en privado con sus mejores amigos y quizá también miembros de la familia en alta mar. “Al barco principal se sumarán otros más pequeños en los que viajarán invitados y familiares. Todo sin grandes fastos ni protocolos: sencillo, popular, como le gusta a él y a los suyos”, escribe Silvia Taulés, periodista de ‘Vanitatis’ al detallar cómo será el ‘fiestón’. La idea es celebrar, tener una excusa para juntarse y alzar la copa. También se brindaría por los buenos resultados de su último examen médico, el cual se ha hecho ante su inminente viaje a Nueva York para participar en la Copa del Mundo de 6m.