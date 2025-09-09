Vídeo: Máxima de Holanda, golpeada en la cabeza en su último acto oficial

Los Reyes de los Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda, han puesto fin a sus controvertidas vacaciones en Grecia. Han emplazado su disfrute estival en una privilegiada isla griega, donde fueron cazados por los paparazzi. Regresaron a la primera línea de batalla tras el escándalo con un acto oficial en el que compartían escena junto a sus hijas, aunque todas las miradas se iban irremediablemente a su hija menor, la princesa Alexia, por su comentadísima pérdida de peso. Una extrema delgadez que ha hecho saltar las alarmas en palacio.

Pero su regreso a la actividad y a afrontar actos de la agenda oficial sigue siendo accidentada. En su última visita se ha confirmado. El matrimonio real se encontraba de visita en la región de Flevolanda, hasta donde habían viajado para promocionar un futuro sostenible y habitable en una zona en auge verde y con grandes oportunidades de prosperidad. Todo era idílico y buenas intenciones, incluso fueron recibidos por una niña que les hizo entrega de un precioso ramo de flores. Pero pronto llegó el incidente que trastocó sus planes y opacó el acto.

Máxima de Holanda, golpeada en pleno acto oficial

Las medidas de seguridad que protegen la integridad de los reyes de los Países Bajos ha fallado. Tanto, que la reina Máxima ha sido atacada. La consorte del rey Guillermo Alejandro se encontraba visitando el municipio de Almere, tras haber hecho escala en el centro cultural Kubus y el Parque Nacional de Nieuw Land. En Almere tenían intención de conocer en primera persona las labores que se llevan a cabo en el centro comunitario De Ruimte y el centro de formación profesional MBO College Poort. Fue aquí donde se produjo el incidente que puso en jaque el dispositivo de seguridad que protege a los soberanos.

Algo ha fallado y se estudian responsabilidades y se podrían cortar cabezas, laboralmente hablando, pues en las monarquías ya no se estila lo literal en estos derroteros. Aun así, cuando los reyes de Holanda posaban junto a los alumnos del centro en la escalinata del edificio se produjo un desagradable accidente. Una estampa de cercanía de la realeza con el pueblo que ha podido salir muy cara. Los jóvenes estaban emocionados con el posado con los monarcas, de ahí que quisieran estar lo más cerca posible de ellos en la fotografía. Se comenzaron a poner nerviosos, se agolpaban para escalar posiciones y finalmente uno de ellos terminó cayendo sobre la reina Máxima, golpeándola en la cabeza.

El tocado que lucía la reina holandesa no soportó el golpe y quedó en mala posición. Aun así, Máxima trató de desplegar sus dotes de simpatía y aunque no ocultó su susto al ser golpeada en la cabeza, logró esbozar una sonrisa con la que restar hierro al asunto. No fue nada grave, todo quedó en una divertida anécdota, aunque bien podía haber sucedido algo más grave de no haberse tomado precauciones previas. Mezclarse con la gente puede resultar peligrosa dada su importante posición institucional. No fue el caso y siguieron después su ruta a Zeewolde.