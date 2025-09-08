Jacques y Gabriella de Mónaco: mochilas virales y estilo royal en su regreso al colegio

El final del verano trae consigo la inevitable vuelta al colegio, aunque en Mónaco ese regreso se convierte en un escaparate de estilo y cercanía. Este lunes, los mellizos Jacques y Gabriella de Mónaco iniciaron el nuevo curso escolar en la Institution François d'Assise-Nicolas Barré (FANB), acompañados por sus padres, los príncipes Alberto y Charlène. El Palacio compartió imágenes del momento junto a un mensaje deseando a todos los estudiantes un año repleto de descubrimientos y aventuras.

Ataviados con el uniforme rojo del centro, Jacques y Gabriella encontraron la manera de expresar su personalidad a través de un detalle muy comentado: sus mochilas. El príncipe heredero eligió un modelo de la marca Roblox, un guiño a su pasión por los videojuegos y al universo digital que fascina a su generación. Gabriella, en cambio, se decantó por un Labubu, el simpático monstruo de estética coreana que se ha convertido en auténtico fenómeno entre las niñas. Dos elecciones que hablan de tendencias, de infancia globalizada y de cómo incluso en la formalidad escolar hay espacio para la individualidad.

Educación privilegiaa

El entorno académico de los mellizos es privilegiado: la FANB, con más de 1.170 alumnos de 82 nacionalidades, combina tradición católica con diversidad cultural, y se encuentra a apenas unos pasos del Palacio Grimaldi. Una proximidad que facilita que los pequeños crezcan entre excelencia educativa y seguridad familiar.

Dos días antes, los Grimaldi habían compartido otro momento icónico en el tradicional picnic anual de Mónaco. Charlène, con un impecable vestido blanco de encaje, volvió a deslumbrar como una de las royals mejor valoradas en cuestiones de estilo, mientras Gabriella apostaba por Dior Kids, reflejando la complicidad estética entre madre e hija.

Entre mochilas de moda, uniformes impecables y eventos comunitarios, Jacques y Gabriella demuestran que ser royal hoy es también saber combinar tradición y tendencia en cada aparición pública.