Jacques y Gabriella de Mónaco: mochilas virales y estilo royal en su regreso al colegio
Los mellizos han comenzado el curso acompañados por Alberto y Charlène, combinando la formalidad del uniforme con accesorios que marcan tendencia entre los más pequeños
El final del verano trae consigo la inevitable vuelta al colegio, aunque en Mónaco ese regreso se convierte en un escaparate de estilo y cercanía. Este lunes, los mellizos Jacques y Gabriella de Mónaco iniciaron el nuevo curso escolar en la Institution François d'Assise-Nicolas Barré (FANB), acompañados por sus padres, los príncipes Alberto y Charlène. El Palacio compartió imágenes del momento junto a un mensaje deseando a todos los estudiantes un año repleto de descubrimientos y aventuras.
Ataviados con el uniforme rojo del centro, Jacques y Gabriella encontraron la manera de expresar su personalidad a través de un detalle muy comentado: sus mochilas. El príncipe heredero eligió un modelo de la marca Roblox, un guiño a su pasión por los videojuegos y al universo digital que fascina a su generación. Gabriella, en cambio, se decantó por un Labubu, el simpático monstruo de estética coreana que se ha convertido en auténtico fenómeno entre las niñas. Dos elecciones que hablan de tendencias, de infancia globalizada y de cómo incluso en la formalidad escolar hay espacio para la individualidad.
Educación privilegiaa
El entorno académico de los mellizos es privilegiado: la FANB, con más de 1.170 alumnos de 82 nacionalidades, combina tradición católica con diversidad cultural, y se encuentra a apenas unos pasos del Palacio Grimaldi. Una proximidad que facilita que los pequeños crezcan entre excelencia educativa y seguridad familiar.
Dos días antes, los Grimaldi habían compartido otro momento icónico en el tradicional picnic anual de Mónaco. Charlène, con un impecable vestido blanco de encaje, volvió a deslumbrar como una de las royals mejor valoradas en cuestiones de estilo, mientras Gabriella apostaba por Dior Kids, reflejando la complicidad estética entre madre e hija.
Entre mochilas de moda, uniformes impecables y eventos comunitarios, Jacques y Gabriella demuestran que ser royal hoy es también saber combinar tradición y tendencia en cada aparición pública.
