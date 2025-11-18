Javier Calvo de viaje con Guitarricadelafuente a México tras romper con Javier Ambrossi

La ruptura de Los Javis ha pillado a todos por sorpresa. Después de 13 años formando equipo en lo profesional y en lo personal, la pareja ha decidido romper tan solo en lo amoroso. Javier Calvo y Javier Ambrossi han demostrado una gran madurez a la hora de separar sus caminos y emprender una nueva vida, aún manteniendo lazos en sus proyectos cinematográficos y televisivos que les han encumbrado a lo más alto. Forman el mejor tándem en lo laboral, aunque hayan dejado de funcionar en el amor. Lo han aceptado y sin mayores dramas y sin intención de buscar culpables o entrar en conflictos han iniciado una nueva etapa vital.

Continúan perfilando los detalles del que será su próximo gran éxito cinematográfico, ‘La bola negra’. En ella dirigen a grandes de la talla de Penélope Cruz, Glenn Close, Natalia de Molina, entre otros. También nombres masculinos, como Miguel Bernardeau, Carlos González y, por supuesto, Guitarricadelafuente. El cantante valenciano, que realmente se llama Álvaro Lafuente Calvo, da el salto a la interpretación con Los Javis. Pero también ha estrechado lazos y ha hecho muy buenas migas con uno de ellos, con Javier Calvo, con el que ahora ha puesto rumbo a México. Un viaje que alimenta rumores y que está acaparando toda la atención.

Imagen del cantautor Guitarricadelafuente Wolfgang Tillmans

Javier Calvo sigue los pasos de Guitarricadelafuente

Tan solo una semana después de conocerse el final de la historia de amor de Los Javis, Javier Calvo y Guitarricadelafuente se han trasladado a México. El director ha cruzado el Atlántico para acompañar al cantante en su gira de conciertos. No iba solo, pues junto a él embarcaron Yenesi, también parte del elenco de ‘La bola negra’ e íntima amiga de ambos, así como Elena, del equipo de Suma Content. Muestra de ello son las fotografías que han compartido en sus redes sociales, dejando constancia de su periplo por tierras mexicanas, para arropar al artista en su tour internacional de conciertos, donde jalearán sus grandes éxitos.

Javier Calvo con Yenesi y Elena en México Instagram

El cantante valenciano tiene cita con sus fans en México los próximos 19, 20 y 24 de noviembre. El primer concierto coincidirá también con la reaparición en público de Javier Ambrossi tras la ruptura de Calvo, dado que ha confirmado su asistencia a los Premios GQ Hombres del Año, que tendrá lugar este miércoles 19 de noviembre en el Museo Reina Sofía de Madrid. Aquí tendrá oportunidad de responder a las preguntas de los periodistas sobre el final de su romance, además de la estrecha amistad que está forjando su ex con Guitarricadelafuente.

Javier Calvo y el artista ya han sido visto en varias ocasiones, la última disfrutando juntos de la noche madrileña en una sesión de fiesta a finales de octubre. No estaban solos, pues otros amigos les acompañaban. También, días más tarde, Los Javis, aún formando pareja, acudieron a su concierto en Madrid. Les animaron junto a otros compañeros del set de rodaje y jalearon sus canciones, sin que nada hiciese prever que Los Javis romperían días más tarde su relación de más de 13 años.