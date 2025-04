Carmen Calvo, sobre las fotos de la princesa Leonor en bikini: "No me gustan los comentarios simplones sobre el machismo"

Las imágenes de la princesa Leonor de las que tanto tiempo se venía hablando han terminado viendo la luz. Se trata de unas fotografías en las que la heredera del trono español aparece en bikini mientras disfruta de un refrescante baño en una playa de Uruguay, unas instantáneas publicadas en la revista “Diez Minutos” y que han dado mucho que hablar.

Lo que a priori parecen unas instantáneas sin importancia de una joven en su tiempo libre alcanza una relevancia mayor cuando se trata de la futura de España, aunque muchos encuentran detrás de la publicación de las imágenes un tinte machista.

Entre estos se encuentra Yolanda Díaz, que no tardó en compartir una primera valoración. “Gran cantidad de portadas van dirigidas a las mujeres en todos los sectores de la vida y no comentan ni hacen comentarios físicos de cómo visten los hombres en general”, indicó la ministra de Trabajo y Economía Social.

Carmen Calvo cuestiona las acusaciones de machismo

Una postura que no parece compartir del todo su socia de Gobierno, Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado. La jurista ha visitado este viernes el plató del programa “Espejo público”, y entre otros muchos asuntos se ha pronunciado sobre la publicación de las imágenes de la princesa Leonor en bikini.

Calvo entiende que la heredera del trono debería disfrutar de su tiempo libre sin lidiar con la presión mediática, como otras tantas jóvenes de su edad. “Tenemos que dejarla que respire, es una mujer joven de 19 años y aunque le aguarda ser jefa de Estado, con 19 años te vas a la playa y te pones un bikini, ¿qué te vas a poner si no?”, ha comentado, restando importancia a las imágenes.

Sin embargo, no comparte la postura de que tras la publicación de las fotografías se encuentra un sesgo machista, e incluso critica que se utilice siempre la misma carta en cualquier controversia. “El machismo son los comentarios y todo lo que rodea a las fotos, no la publicación en sí. Es verdad que esto nos ocurre más a las mujeres, pero esta fórmula rápida de hacer comentarios simplones sobre el machismo tampoco me gusta”, zanja la presidenta del Consejo de Estado.

Un punto de vista compartido por otras figuras públicas que entienden que si la heredera del trono hubiera sido un hombre, sus imágenes en bañador también se habrían publicado y provocado el mismo revuelo. Al fin y al cabo, siempre suscita algo de interés ver a nuestros dirigentes en paños menores.