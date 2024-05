Se descubre la táctica de Meghan Markle para conquistar el planeta país a país

Los duques de Sussex están en el ojo del huracán. Por un lado, las críticas se ceban con ellos por continuar con su rutina como si la familia real británica no estuviese pasando un auténtico infierno médico y mediático, protagonizado por el Rey Carlos III y su nuera, la princesa de Gales, Kate Middleton. Pero también se han ganado un destacado hueco en los medios internacionales por su inestimable ayuda prestada mediante la fundación Archewell, con la que apadrinan numerosos proyectos solidarios para ayudar a los más desfavorecidos. Durante estos actos en los que son todo sonrisas, como el que ha llevado al príncipe Harry y Meghan Marklea Nigeria, las notas de color se amontonan. Pero hay un detalle que no ha pasado desapercibido y es la estrategia de la ex actriz para meterse a todos en el bolsillo, haciendo afirmaciones difíciles de rebatirle, que ha repetido en varios puntos del globo sin miedo a que le llamen la atención. Algo que, por supuesto, no ha tardado en suceder.

Mucho revuelo provocó en su día los orígenes de Meghan Markle, cuando llegó al seno de los Windsor del brazo del príncipe Harry. El tono de su piel parece que no era del agrado de todos, lo que llevó a situaciones incómodas que ella misma calificó como “racistas” dentro del propio palacio. Lo que sucedía en las calles no podía controlarlo. Pero la actriz se siente muy orgullosa de sus raíces, como así ha dejado claro en su visita a Nigeria, donde ha subrayado que sus genes le deben mucho al país africano, pues asegura que el 43% de su genética es nigeriana. El problema llega cuando este tipo de afirmaciones las ha realizado ya en otras partes del globo, con mayor o menor contundencia, como táctica para encontrar un nexo de unión entre los ciudadanos y ella. Así se asegura la simpatía de todos, destacando aquello que les une y no reparando en lo que podría separarles. Y es que el sentimiento de proximidad y pertenencia es ideal para despertar el cariño de todos, aunque se le haya visto ahora el plumero.

“Una exuberante Meghan Markle apenas pudo contener su emoción cuando llegó a la tierra de sus antepasados, lista para explotar reconectarse con sus raíces. ‘El viaje consistió principalmente en tratar de comprender de dónde vengo, mi identidad’, dijo efusivamente después de su gira de tres días”. Además, rescatan cómo se sintió como en casa porque “hay algo tan maravilloso en encajar en una pieza del rompecabezas”, reproducen desde el diario británico ‘Daily Mail’. Eso sí, estas declaraciones, aunque pudiesen parecerlo, no las ha dicho ahora en Nigeria, sino lo hizo hace casi diez años atrás, en 2015, durante su visita a Malta, organizada por la Oficina de Turismo y antes de comprometerse con el príncipe Harry. Al parecer, la actriz se siente tan nigeriana como parte de la citada isla mediterránea, porque de Malta procede su bisabuela de la estadounidense.

Cuando Meghan Markle apareció en escena en Reino Unido, todos reclamaron más información sobre ella. Nada saciaba el interés popular, por lo que se buceó en su árbol genealógico para descubrir sus auténticos orígenes. Son un poco difusos y no se ha llegada a un acuerdo al respecto, pero al menos ella mantiene que el 43% de su acervo genético tiene un sabor claramente de Nigeria, mientras que parte de su rompecabezas familiar le hace estrechar lazos con Malta. Fue su tatarabuela, Mary McCague, nacida en Belfast, capital de Irlanda del Norte, la que se casó con Thomas Bird en 1860. Dos años después nacería su hija, bisabuela de la protagonista, Mary Bird, en Malta. De ahí ese nexo con esta isla mediterránea, a la que viajó y de la que se declara enamorada. También de Nigeria, de la que proceden sus raíces maternas.