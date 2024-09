Meghan Markle y Oprah Winfrey presumen de su amistad en una librería

Meghan Markle ha reaparecido este sábado en Santa Bárbara junto a Oprah Winfrey con quien tiene una excelente relación. La exactriz ha demostrado su amistad hacia la presentadora participando en una noche de lectura en la que la presentadora fue anfitriona en una librería de Montecito, cercana a sus respectivas mansiones en la zona. Meghan Markle tenía un asiento reservado en primera fila y fue una de las oradoras y aseguró que estaba disfrutando al máximo del "capítulo de alegría" que supone su vida en California. Para dicho evento, lució un reloj de Lady Di y un mono negro de la firma Club Mónaco de la temporada pasada.

Meghan Markle Redes Sociales

El príncipe Harry, sin embargo, no estuvo presente en la presentación, a pesar de que en una de las estanterías, en las que se pueden encontrar libros escritos por "autores locales", estaba incluido su libro de memorias 'En la sombra', publicado el año pasado. Dicha exposición también incluía algunos títulos de otros autores locales de renombre, incluido 'The Beach', el libro infantil escrito por la propia Meghan, o el 'It's All Easy: Delicious Weekday Recipes for the Super-Busy Home Cook', el libro de cocina de Gwyneth Paltrow.

Sus últimos actos públicos

No se había vuelto a ver a la duquesa de Sussex desde su visita a Colombia, el 19 de agosto. El príncipe Harry y Meghan Markle, hicieron su primera visita conjunta al país latinoamericano. En el evento 'Mujeres afro y poder’, Meghan, demostró su conocimiento del español, expresando que aprendió esta lengua en Argentina. "Aquí puedo sentir esta comunidad y este sentimiento es lo mejor del mundo. Gracias Vicepresidenta, mi amiga", finalizó Markle.

Los duques de Sussex GTRES

Previamente, el 4 de agosto la cadena estadounidense CBS emitió una entrevista con los duques de Sussex con motivo de la presentación de un proyecto que apoyaba a padres cuyos hijos habían sufrido 'cyberbullying'. En la charla, Meghan Markle volvió a hablar de de sus problemas de salud mental cuando aún formaba parte de la familia real británica. "Creo que cuando has pasado por cualquier nivel de dolor traumático, parte de nuestro viaje de curación, ciertamente parte del mío, es ser capaz de hablar abiertamente al respecto", expresó.