Los duques de Sussex dan un paso al frente por la igualdad de género

En una nueva declaración en el sitio web de Archewell, el príncipe Harry de Inglaterra y Meghan Markle han asegurado que estaban "orgullosos de haber apoyado el informe Estado de los padres del mundo del Centro Equimundo para las Masculinidades y la Justicia Social". El informe encontró que los hombres están "cada vez más involucrados en el cuidado y les gustaría aumentar su trabajo de cuidado en el hogar, aunque las normas sociales profundamente arraigadas y la falta de políticas de apoyo y estructuras de poder los disuaden de hacerlo".

El principe Harry y Meghan con sus hijos ALEXI LUBOMIRSKI

El príncipe Harry ha revelado en más de una ocasión que disfruta de la paternidad, concretamente que "amaba el caos y el aprendizaje" de ser padre. Hablando con Hoda Kotb de NBC el año pasado, afirmó: "¿Qué es lo que amo de la paternidad? Todo ello. El caos, el aprendizaje, el recordatorio de cada elemento de ti mismo, tu alma, ¿verdad? Cuando no eres padre, puedes dejarte atrapar por todo tipo de cosas diferentes y, a veces, tal vez puedas olvidar quién eres. Y de repente como padre, especialmente ahora, Archie tiene la edad que tiene y hace todas las preguntas", reveló. "¿Por qué esto? ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Y en lugar de tratar de seguir adelante, le doy la respuesta más honesta que puedo", dijo.

Por su parte, en 2019, Meghan Markle afirmó que la igualdad de género no era posible sin que los hombres fueran parte de ella. Hablando en un evento en el Castillo de Windsor antes de dejar de pertenecer a la familia real británica, la duquesa de Sussex aseguró que "en términos de igualdad de género, que es algo que he defendido durante mucho tiempo, creo que esa conversación no puede ocurrir sin que los hombres sean parte de ella".