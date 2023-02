La entrevista del príncipe Andrés tendrá su película

La quinta temporada de «The Crown» dedicó un episodio completo a la impactante entrevista que Diana de Gales concedió al malparado periodista de la BBC, Martin Bashir. Solo otra entrevista está al mismo nivel de polémica: la conversación de cincuenta minutos que la periodista de la misma cadena británica, Emily Maitlis mantuvo, en noviembre de 2019, con el príncipe Andrés de Inglaterra y que le obligó a ser apartado desde entonces de sus deberes públicos como parte de la familia real británica por su relación con Jeffrey Epstein, el magnate estadounidense que se suicidó en prisión mientras esperaba un juicio por delitos de tráfico sexual. Una entrevista que abarcó preguntas íntimas y embarazosas que más que ayudarle a limpiar la imagen del príncipe marcaron el fin de su reputación. La entrevista de «Newsnight» ganó la Entrevista del año y la Primicia del año en los Premios de periodismo televisivo RTS 2020.

El príncipe Andrés de Inglaterra, durante la entrevista con la BBC / Foto: Gtres larazon

Ahora, esa conversación tendrá su adaptación cinematográfica con Gillian Anderson (Margaret Thatcher en «The Crown») como protagonista en el papel de la expresentadora de la BBC y a Rufus Sewell (conocido por sus apariciones en «El diplomático» y «La maravillosa señora Maisel»), en el papel de duque de York. Aunque en un principio se barajó la posibilidad de que fuera Hugh Grant quien diera vida al hermano de Carlos III, fue un rumor nunca confirmado.

El proyecto no es otro que una adaptación del libro «Scoops: Behind the Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews de Sam McAlister», célebre por conseguir a los mejores entrevistados en «Newsnight». En su libro, McAlister cuenta cómo consiguió acceder al duque de York para llevar a cabo la entrevista, cuyas consecuencias le hicieron ser apartado de sus deberes reales. «The Times» ha informado de que Netflix salió victoriosa en la batalla por conseguir hacerse con los derechos del libro.

"Un fiasco total"

McAlister escribe en su libro: «Cada vez que pensaba que no podía empeorar, lo hacía. Las respuestas mostraron primero cuán totalmente alejado estaba de la realidad... Fue un fiasco total. Como periodista, como abogado, como ser humano, no podía creer lo mal juzgadas que estaban las respuestas».

El elenco se completa con Billie Piper que encarnará a McAlister, mientras que Keeley Hawes interpretará a la exsecretaria privada del duque de York, Amanda Thirsk.

La filmación comenzará a finales de este año, y se espera que la fecha de lanzamiento se produzca en 2024. Pero no será está la única adaptación de esta parte de la historia reciente de Reino Unido. En agosto de 2022, «The Times» informó de que la propia Maitlis se había asociado con Blueprint Pictures, la productora de producciones como «Un escándalo muy inglés» y de «Un escándalo muy británico», para crear una miniserie sobre la entrevista y sus consecuencias.