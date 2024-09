Este es el dineral que recibirá el príncipe Harry por cumplir 40 años

El hijo menor de Carlos III, Harry, cumple hoy 40 años y, según lo previsto, lo celebrará junto a su mujer, Meghan Markle, de 49, y sus dos hijos, Archie, de cinco años, y Lilibet, de dos. A lo largo de la jornada se sabrá si habrá algún tipo de contacto o felicitación con su padre. El diario "Daily Express" ha publicado, citando una fuente cercana a la Familia Real, que el rey podría darle la sorpresa con un cara a cara mediante una llamada por Skype. La misma fuente añade que, a pesar de tanto desafuero, padre e hijo mantienen una estrecha relación telefónica, síntoma de que aún existe un profundo amor. "El Rey se pondrá en contacto con Harry en su cumpleaños. Suelen usar Skype cuando quieren comunicarse porque así pueden verse. Todo lo ha organizado por el personal para que funcione sin problemas", informa.

El príncipe Harry con el Rey Carlos III Gtres

El príncipe esperaba con ilusión este cambio de década y así lo ha expresado en un comunicado: "Estaba ansioso por cumplir 30 y estoy emocionado por cumplir 40. Cualquiera que sea mi edad, mi misión es seguir haciendo el bien en el mundo… Ser padre de dos niños increíblemente amables y divertidos me ha dado una nueva perspectiva de la vida, además de agudizar mi enfoque en todo mi trabajo”. Afirma que la paternidad "es una de las mayores alegrías de la vida y solo ha conseguido que me motive más y me haya vuelto más comprometido para hacer de este mundo un lugar mejor”.

Además de la alegría familiar, los 40 años suponen para Harry el momento de recibir la herencia que le dejó su bisabuela Isabel Bowes-Lyon, la Reina Madre, que depositó alrededor de 80 millones de euros en un fondo fiduciario para su familia. De esa cantidad, habría reservado catorce millones para sus bisnietos, los Príncipes Guillermo y Harry, pero dispuso que sería el pequeño quien recibiría una cantidad mayor que su hermano. El único requisito que impuso es que solo podría acceder a él una vez que cumpliese los 40 años. El motivo por el que el marido de Kate Middleton recibió menos dinero es porque este ya heredó el ducado de Cornualles al convertirse en príncipe de Gales. "Guillermo se beneficiará de la vasta riqueza del ducado de Cornualles, que financia las actividades públicas, privadas y caritativas del heredero del Rey. Como resultado, el Príncipe Harry recibiría algo más de la mitad de esos 14 millones reservados para los hermanos". Los informes de la época indicaron que el dinero se distribuiría entre en dos pagos. El primero cuando los heredero cumplieran 21 años y el segundo a los 40.

Según ha revelado un exasistente de La Firma al diario "Express", el fideicomiso fue la mejor forma que encontró la Reina Madre de administrar su patrimonio de una manera fiscalmente rentable, evitando que sus bisnietos tuvieran que pagar impuestos sobre sucesiones. "Era un modo ideal de reservar parte de su patrimonio para ellos".

Nacida el 4 de agosto de 1900 en Hitchin, Reino Unido, la Reina Madre vivió hasta los 102 años. El amor que demostró a su país cuando a los 14 años estalló la I Guerra Mundial la elevó a la categoría de icono de la Monarquía. En lugar de buscar refugio en otro lugar, decidió quedarse junto a su pueblo, un gesto muy apreciado por los británicos.