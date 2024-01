La fiesta en Abu Dabi que prepara Don Juan Carlos por su 86 cumpleaños

El próximo viernes, 5 de enero, el Rey Juan Carlos cumple 86 años. Aunque han sido muchas las ocasiones en las que el padre de Felipe VI ha regresado a España, sigue teniendo su residencia en Abu Dabi. Por eso será allí, donde el monarca celebre su cumpleaños.

Según publica la revista "Semana", la residencia de Juan Carlos I cuenta con más de mil metros cuadrados y 4 mil de jardín que albergan incluso una sala de cine con capacidad para 18 personas. Allí cuenta con el apoyo de tres ayudantes de cámara, cuatro escoltas, el equipo médico del jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan y su médico personal, el doctor Manuel Sánchez.

Entre los invitados que no faltarán: su nieto Froilán. Ha pasado en Abu Dabi varios meses y es, a día de hoy, uno de los pilares fundamentales en la vida de Don Juan Carlos. Se espera que viaje también a Emiratos Árabes la Infanta Elena y su hermana, la Infanta Cristina, además de otros rostros conocidos como Alicia Koplowitz y el exjefe de la Casa Real, Fernando Almansa. También se espera la presencia del exjefe del CNI Félix Sanz Roldán y el periodista Carlos Herrera. Habría que sumar también el nombre de un famoso torero, que aún no se ha confirmado, así como el escritor Mario Vargas Llosa y Los del Río, que ya estuvieron en su fiesta por su 80 cumpleaños.

"Yo creo que al final los que van a ir son a los que realmente no les importa, no tienen ningún poder o no les importa absolutamente nada que los señalen como partidarios de Don Juan Carlos frente a Don Felipe”, señalaba Pilar Eyre para Onda Cero. Según la periodista, cada invitado se costeará su vuelo, aunque el Rey les ofrezca alojamiento en Abu Dabi durante unos días.

El dress code de la fiesta no puede ser más original: Marbella.