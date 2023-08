La Reina Sofía regresa sin previo aviso a Mallorca y reaparece junto a Letizia

Este año especialmente, el periplo de los Reyes Felipe y Letizia por Mallorca está dejando tras su paso mucho material y anécdotas nunca antes vistas. Puede ser el caso del posado oficial, al que cambiaron de emplazamiento para así tener un nuevo telón de fondo. También la espada de adolescentes de la Princesa Leonor y la infanta Sofía por alta mar junto a un grupo de amigas. Pero también ha llamado poderosamente la atención la marcha de la Reina Sofía de Marivent tan solo 24 horas después de que su nuera, la Reina Letizia, llegase. Pero más sorpresa ha provocado ahora el inesperado regreso de la Emérita a la isla.

Los Reyes Felipe y Letizia junto a la Reina Sofía Gtres

Los Reyes de España han retomado este jueves su agenda oficial en Palma de Mallorca, después de que comenzasen la semana con su tradicional cita distendida con los medios. Esta noche el programa marcaba recibir a las autoridades de la isla balear, otro de los actos que cada año tienen entre sus planes. Sin embargo, lo que no estaba en los planes, al menos no en los oficiales, pues así lo recoge la agenda real, es que les fuese a acompañar al acto la Reina Sofía. De hecho, no se tenía constancia de que había regresado.

La Reina Sofía había tenido que poner fin a su disfrute estival en la isla que desde hace décadas sirve de telón de fondo a sus vacaciones, para atender otros compromisos profesionales. La agenda oficial le marcó un evento ineludible en Motril para la Emérita, pues se trataba de una cumbre de royals dispuestos a rendir homenaje al desaparecido rey Balduino de Bélgica. Un papel de representación de la Institución, que quedó poco lucido ante la inesperada aparición de Felipe VI y Letizia junto a sus hijas en el posado oficial en los jardines de Alfabia. Y es que coincidieron en hora en un acto, aunque separados por cientos de kilómetros.

La Reina Sofía Gtres

Ahora parece que la mujer del Rey don Juan Carlos se ha tomado la revancha y también ha reaparecido por sorpresa, en compañía de su hijo y su nuera. Ha sido en torno a las 21 horas de este mismo jueves cuando el palacio de Marivent se vestía de gala para recibir a la Familia Real y sus ilustres invitados. Todas las miradas estaban puestas en el look de la Reina Letizia, pero se han distraído por la inesperada presencia de su suegra. Su presencia no había sido anunciada y tampoco estaba recogida en la agenda oficial, que nunca se equivoca. Pese a todo, la sorpresa ha sido grata y hemos podido ver su incombustible sonrisa, luciendo un mono camisero con estampado animal en tonos beige, así como unos cómodos salones negros a juego con el bolso de mano.