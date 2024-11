Froilán no ha viajado a la zona cero de la DANA y no tiene nada que ver con la Infanta Elena

Dos semanas después del paso de la DANA en Valencia aún queda mucho trabajo para recuperar la zona. El domingo 3 de noviembre, los Reyes Felipe y Letizia se trasladaron hasta Paiporta, la zona cero, y protagonizaron momentos de máxima tensión cuando algunos vecinos comenzaron a insultarles y lanzarles bolas de barro. Otro miembro de la Casa Real ha querido ayudar a los damnificados. En los últimos días ha salido a la luz la intención de Froilán de viajar desde Abu Dabi a la zona cero de la DANA para mostrar su apoyo. Un gesto que su madre, la Infanta Elena habría impedido al considerar que no es el momento de hacerlo.

Sin embargo, tal y como publica la revista "Semana", la hermana de Felipe VI no se habría opuesto en ningún momento a la iniciativa de su hijo.

La publicación ha revelado de fuentes cercanas a la Familia Real los verdaderos motivos por los que finalmente Froilán no ha viajado a España. Y no tienen nada que ver con su madre.

Los Reyes en el centro de mando de Paiporta Casa Real Casa Real

"En ningún momento nadie le ha prohibido nada, hay que entender que él está trabajando aquí (en Abu Dabi), que tiene un horario, unas obligaciones y no se puede ir a España así como así cuando quiera, eso lo primero. Lo segundo, pensar que no le dan permiso después de lo que ha pasado no tiene ningún sentido", confiesa una fuente a la revista.

En Abu Dabi, Froilán, como cualquier trabajador más tiene que cumplir unas responsabilidades. "No es verdad. Él está tranquilamente allí trabajando, haciendo sus cosas y tiene unas vacaciones que tiene que respetar, además allí son tremendamente estrictos. Esta es la única verdad", han confirmado las mismas fuentes negando que la Infanta Elena esté detrás de la prohibición a su hijo.

Quien sí se ha pronunciado ya sobre el "ataque" a los Reyes en Paiporta ha sido Victoria Federica. La menor de las hijas de la Infanta Elena escribía a través de sus "stories" de Instagram un mensaje posicionándose del lado de Felipe VI. "Él da la cara cuando los demás huyen. El único servidor público que está donde debe. Yo con el Rey", escribía la joven.