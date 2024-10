Habla el cardiólogo de Don Juan Carlos: «A su corazón le está afectando la difusión de fotos y conversaciones»

Manuel de la Peña es el gurú de los corazones. Conocido por ser el cardiólogo más mediático del mundo médico, ahora se tira a la piscina con un libro que está causando sensación: «Guía para vivir sanos 120 años». Así se llama la última obra publicada por el doctor de las celebrities, cuyo mejor paciente ha sido el Rey Juan Carlos I, al que ha tratado como cardiólogo durante años. La presentación en Madrid ha sido un nuevo éxito para el autor, que también es presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social y director de la Cátedra del Corazón y Longevidad.

La hipertensión mal controlada provoca infartos e ictus según el profesor de cardiología, Manuel de la Peña Europa Press

Ahora le espera Marbella, en el Foro de Encuentros con la Cultura, al que llega a Trocadero Arena, con este libro esperanzador. En una entrevista concedida a LA RAZÓN, le preguntamos cómo está el corazón del Rey Juan Carlos en estos momentos y si le han afectado los últimos acontecimientos haciéndose públicas, sus infidelidades con Bárbara Rey: «Evidentemente que sí le está afectando. A cualquier persona humana le afectaría. Sacar este pasado ahora, siempre hace daño a cualquier corazón».

El galeno prosigue haciéndose eco de la buena salud del padre del Rey: «Don Juan Carlos ha adelgazado y le ha venido muy bien para su movilidad. Él es tremendamente disciplinado. Siempre es muy buen paciente, tremendamente respetuoso con todos los médicos. Su única dificultad es la movilidad, un denominador común a medida que cumplimos años, pero de mente está perfecto. Yo espero que llegue a centenario. ¡Dios quiera que viva y pase de los 100 años!».

El rey Juan Carlos y la Infanta Elena acuden a la entrega del Trofeo Xacobeo Ángel Díaz Briñas Europa Press

De la Peña, aduce que «se ve a la legua que la Familia Real goza de muy buena salud. No tienes nada más que ver a Doña Sofía, con esa cabeza inmaculada, tan sólida y tan disciplinada con esa dieta mediterránea que practica. Se la ve perfecta a su edad. Es muy querida y eso también le ayudará a vivir muchos años». Sobre la Reina Letizia dice que proyecta una imagen «saludable. Yo veo en Doña Letizia una futura súpercentenaria. Tiene un peso bueno y lleva un estilo de vida muy acertado».

Los Goyanes

«Guía para vivir sanos 120 años» es una exhaustiva recopilación de su trabajo de investigación al tratar con supercentenarios y pacientes, la literatura científica actualizada sobre la relación entre epigenética y longevidad. Para hacer este libro ha compartido los secretos de las costumbres y de los hábitos de las personas mayores de todo el mundo, teniendo siempre de base numerosos estudios y mucho trabajo de campo con centenarios.

Le preguntamos si tiene la sensación de que últimamente solo hay noticias sobre celebridades fallecidas. «Parece que se habla más de la muerte que de la vida. Es cierto. La pandemia nos ha dejado el miedo prendido en el cuerpo. Mucho miedo a la muerte. Esa misma reflexión me la hacía con la defunción de mi querido amigo Carlos Goyanes,, este agosto, al que adoraba. Cuando hay un infarto detrás hay una trombosis, que se produce por tensión alta, colesterol alto y demás. La muerte de Carlos nos hizo reflexionar a muchos de que la prevención es básica y hay que ir al médico asiduamente. No hay que descuidarse. La prevención es fundamental para evitar este tipo de fallecimientos. Ante la pregunta sobre la muerte de Caritina, su joven hija, a la que conocía muy bien, es claro y conciso. «El trágico caso de Caritina Goyanes ha concienciado a muchas personas, especialmente por el componente familiar que parece tener, de la importancia de cuidarse. El factor genético siempre es un 25 por ciento, unido al sobrepeso que tenía y, sobre todo, lo que le marcó fue el estado emocional, tras el fallecimiento de su padre, es lo que se llama sufrir. Yo lo llamo el síndrome del corazón roto, que no fue capaz de soportar. Ahora todos estamos cuidando mucho a Cari Lapique, para que sea capaz de soportar el duelo de estas dos pérdidas, tan terribles, que nos ha conmocionado a todos», asegura.

Caritina Goyanes y su padre Carlos Goyanes en Sant Barts Gtres

Loles León, súper longeva

Muchas son las celebridades que quieren llegar a ser «supercentenarios». Es el caso de Loles León, muy amiga del cardiólogo, que quiere vivir 140 años: «Ella lo tiene muy claro, teniendo una calidad de vida como la que ella tiene y con lo que se cuida, quiere llegar a la edad máxima y seguro que lo consigue». Es el mismo caso de otro longevo generacional, como Ramón Tamames, íntimo de Manuel de la Peña: «Tiene una mente tan perfecta que le permitirá vivir los años que quiera. Tenemos conversaciones tremendas, lo único que le falla es la movilidad, pero con esa cabeza tan lúcida camina perfectamente», explica pausadamente.

El doctor Manuel de la Peña es de los que cree que la fe alarga la vida, y cuando llega el momento, te ayuda a morir en paz. «Creo que soy de las pocas personas que ha escrito sobre la influencia que tiene la oración en la curación con datos científicos. He podido constatar que los centenarios tienen muchísima fe, viven con una gran espiritualidad que les aporta serenidad. Esta guía hay que aplicarla, leerla, estudiarla porque es el conocimiento de los supercentenarios, es el legado de los súpercentenarios, sus costumbres».

El doctor describe los tratamientos experimentales más innovadores, como los cambios de sangre, la telomerasa, el klotho, los postbióticos y los tratamientos con células madre, y se muestra convencido que la inteligencia artificial contribuirá a frenar el envejecimiento.