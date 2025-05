James Middleton rompe su silencio: depresión, el cáncer de Kate y una segunda oportunidad

En una entrevista que no deja espacio para eufemismos, James Middleto, de 38 años, ha compartido con "The Times" una mirada íntima a su lucha contra la depresión y la ansiedad, además de abordar por primera vez el cáncer de su hermana, la princesa de Gales. "No estoy curado de la depresión; nunca podrás curar los problemas de salud mental", afirma. Para él, la salud mental es tan constante como la física, y su experiencia lo ha llevado a romper el silencio con un objetivo claro: normalizar la conversación.

James no es nuevo en hablar de su dolor. En 2023 publicó "Meet Ella: The Dog Who Saved My Life", unas memorias donde relata cómo su cocker spaniel evitó que se quitara la vida en una fría noche de noviembre de 2017. Según cuenta, trepó hasta el tejado con la intención de lanzarse, pero al ver a Ella mirándolo desde abajo con ojos tristes, se detuvo. Fue el primer paso hacia una larga recuperación que incluiría diagnóstico de TDA, terapia cognitivo-conductual y dos años de trabajo personal profundo.

Problemas de salud mental

Durante la promoción de la edición de bolsillo de su libro, Middleton reconoce que tuvo miedo de ser juzgado: "Pensaba que me llamarían impostor". Pero su mensaje es contundente: los trastornos mentales pueden afectar a cualquiera, sin importar su estatus o apellido. Su historia llega en un momento en que figuras públicas como el periodista Nicolas Demorand también han compartido sus propios diagnósticos.

James Matthews y Pippa Middleton / Gtres larazon

Otro de los momentos más personales de la entrevista fue su referencia al cáncer de su hermana Kate. Aunque no entra en detalles, subraya la importancia del apoyo familiar durante ese periodo difícil: "Aprendimos a ver, procesar y comprender como familia". James destaca que sus hermanas, Kate y Pippa, lo acompañaron a sesiones de terapia, un gesto que marcó su proceso de sanación: “Sabía que estaba rodeado de personas que realmente entendían por lo que estaba pasando”.

Hoy, alejado de la medicación, casado con Alizée Thevenet -a quien conoció gracias a Ella- y padre de un niño de 20 meses, James Middleton habla desde un lugar de estabilidad, pero sin perder de vista la fragilidad emocional. "Todavía tengo retos... pero intentamos ver lo positivo". Con voz serena, ofrece un mensaje poderoso: hay razones para seguir vivo, incluso cuando todo parece perdido.