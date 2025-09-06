Japón celebra la mayoría de edad del príncipe Hisahito y se aviva el debate sucesorio

El Palacio Imperial de Japón se ha engalanado para celebrar la mayoría de edad de Hisahito, sobrino del emperador Naruhito. .La Ley de la Casa Imperial de 1947, aún vigente, limita la sucesión exclusivamente a los varones de la familia imperial en la línea paterna, lo que ha colocado al joven príncipe Hisahito en segundo lugar en la línea de sucesión al Trono del Crisantemo. Mientras, la discusión sobre la sucesión femenina o la actualización de la ley sigue estancada o poco avanzada; no así en la ciudadanía, que reclama una modificación inmediata.

Prince Hisahito's coming-of-age ceremony in Japan YOSHIKAZU TSUNO / POOL Agencia EFE

Es hijo varón del príncipe Fumihito, hermano del actual emperador y primero en la sucesión. La única hija del emperador Naruhito, la princesa Aiko, no puede heredar el trono debido a esta restricción por ser mujer.

La maldición de nacer mujer

El nacimiento de Hisahito en 2006 representó un hito al ser el primer niño varón nacido en la familia imperial en más de 40 años, lo que ha reforzado la continuidad de la dinastía bajo la ley sucesoria masculina vigente.

Es, por tanto, la primera vez en cuatro décadas que el país ve a un príncipe celebrar su mayoría de edad durante la ceremonia Kakan-no-gi, un ritual en el que participan todos los príncipes y princesas del Trono del Crisantemo. La mayoría de edad se establece a los 18 años, sin embargo, la Casa Imperial decidió esperar hasta la graduación de preparatoria de Hisahito para celebrar este importante paso en la vida del joven,

Matriculado en biología en la Universidad de Tsukuba, el sobrino del emperador Naruhito no comenzará sus estudios hasta el otoño. No obstante, su rutina estudiantil ya ha comenzado, ya que asiste a varios seminarios para preparar su diploma.

Así es la ceremonia

Este sábado, día de Kakan-no-gi, poco antes de las 9:00, un mensajero del emperador acudió a la residencia de Hisahito para obsequiarle un tocado negro tradicional, el kanmuri. Una hora más tarde, el príncipe acudió al palacio imperial vestido con un atuendo tradicional que simboliza la infancia. Se puso el sokutai, un traje tradicional masculino, y su kanmuri. El príncipe Hisahito se trasladó a los tres santuarios del palacio imperial, en un carruaje, para meditar y orar por sus antepasados.

Prince Hisahito's coming-of-age ceremony in Japan YOSHIKAZU TSUNO / POOL Agencia EFE

La tarde estará dedicada al emperador Naruhito y a su esposa, la emperatriz Masako, a quienes Hisahito recibe en la sala de estado Matsu-no-Ma del palacio. Tras este ritual, llamado choken-no-gi, visita a sus abuelos, el emperador emérito Akihito y la emperatriz emérita Michiko, en su residencia de Minato. Por decisión del Consejo de Ministros, el Gran Cordón de la Orden Suprema del Crisantemo se entregado al príncipe por su tío Naruhito.

Prince Hisahito's coming-of-age ceremony in Japan YOSHIKAZU TSUNO / POOL Agencia EFE

El 8 de septiembre, el príncipe Hisahito visitará el santuario sintoísta de Ise Jingu en la prefectura de Mie y el mausoleo del emperador Jinmu, fundador de Japón, en la prefectura de Nara. Al día siguiente, visitará el mausoleo de su bisabuelo, el emperador Hirohito, en Hachioji. Para concluir las festividades, el 10 de septiembre se celebrará un almuerzo en Tokio, al que asistirán el primer ministro y otros dignatarios. En Japón, esta ceremonia reaviva la cuestión de la sucesión al trono imperial.