Última hora: Buckingham anuncia la muerte de la duquesa de Kent

Duro revés el que anuncia en la mañana de este viernes 5 de septiembre el gabinete de comunicación de Buckingham. Desde palacio se da a conocer la muerte de la duquesa de Kent a través de un comunicado oficial. Se trata de la esposa del duque de Kent, primo de la desaparecida reina Isabel II de Inglaterra, uno de los miembros más veteranos del clan real, también de los más queridos por todos. Una triste pérdida que está conmocionando la opinión pública británica, que ya llora su pérdida y rememora sus grandes hitos.

“Con profundo pesar anunciamos la muerte de la duquesa de Kent. Su alteza real falleció pacíficamente en el Palacio de Kensington, rodeada de su familia. El rey y la reina y todos los miembros de la familia real se unen al duque de Kent, sus hijos y sus nietos en el luto por su pérdida. Recordamos con cariño la devoción de la duquesa a lo largo de toda su vida por todas las organizaciones en las que colaboró, su pasión por la música y su empatía por los jóvenes”, destaca el comunicado oficial emitido por la casa real británica.

El dolor por la pérdida de la duquesa de Kent

La duquesa de Kent ha adoptado en los últimos tiempos un papel mucho más discreto que antaño. Ya no formaba parte del núcleo duro de miembros de la monarquía que actuaba en actos públicos en representación de los intereses de la institución. Eso lo dejó atrás, después de una vida volcada a la tarea. La última vez que se dejó ver en público y se colocó frente a los flashes de los fotógrafos fue el pasado mes de octubre. Ha pasado ya casi un año desde que la vimos acompañando a su marido.

Los duques de Kent junto a uno de sus hijos recién nacido Gtres

Pero antes ya eran sonadas sus ausencias, pues no formó parte de la comitiva fúnebre que despidió a la reina Isabel II, como tampoco lo hizo en el importante acto de coronación de su hijo, el ahora rey Carlos III de Inglaterra. Y eso que desde la década de los 60, tras su boda con el príncipe Eduardo en 1961, fue uno de los miembros más activos. Ayudó en las tareas de representación de la familia de cara al público. Acudía a actos oficiales y acompañaba a su marido y su prima política en alguna aventura frente a los medios.

Pero después adoptó un perfil público más discreto. Lo hizo para cumplir su deseo de entregarse a la música, trabajando como profesora de esta disciplina. Era una virtuosa del piano, aunque también se defendía con maestría con el órgano y el violín. Aunque gozaba de una privilegiada posición, trató de entrar sin éxito en la Real Academia de Música. Después conoció al duque de Kent en 1956, para cinco años después jurarle amor eterno en una boda que atrajo todas las miradas. Fruto de su unión nacieron tres hijos que hoy lloran su muerte, haciendo piña con la familia real.