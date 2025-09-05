Sara Carbonero sale en defensa de Kate Middleton tras las críticas por su nuevo look: "Estoy removida y triste"

Kate Middleton acaparó ayer todas las miradas, y una vez más, la causa no fue su importante labor al frente de la Corona o su trabajo en las causas sociales. La princesa de Gales apareció por primera vez tras las vacaciones de verano con un llamativo cambio de look: una larga melena suelta y peinada con perfectos bucles a los que tiene muy poco acostumbrado al público.

Rápidamente, las redes sociales se llenaron de comentarios comentando el aspecto de la mujer del príncipe Guillermo, y muchos incluso se preguntaron si se trataba, en realidad, de una peluca. Una apreciación algo delicada, teniendo en cuenta que la princesa de Gales ha pasado por un tratamiento de quimioterapia, cuyos efectos secundarios todos conocen pero que varían mucho de un paciente a otro y del tipo de tratamiento.

Comentarios que han indignado a una parte de los usuarios, entre los que se encuentra Sara Carbonero. La periodista, que también pasó por un tratamiento de quimioterapia, se ha pronunciado a favor de la princesa de Gales y ha condenado los mensajes sobre su físico que, desde ayer, inundan las plataformas digitales.

“Alucinando, removida y triste con los comentarios sobre el nuevo look de Kate Middleton. En qué momento alguien tiene la poca empatía, bondad y compasión de, sabiendo el proceso de salud que ha atravesado o está atravesando esta mujer, se dedica a hacer juicios de valor dañinos y frívolos y a abrir incluso un debate sobre si lleva una peluca o no, si le queda fatal el color, si parece que tiene 20 años más, si está demacrada, delgada, con mal aspecto”, ha comenzado lamentando la exmujer de Iker Casillas.

Kate Middleton vuelve al trabajo Gtres

Carbonero considera que “no se puede tener menos humanidad”, y espera que a la princesa “no le llegue esta ola de odio”. Recalca, a su juicio, la hipocresía de una sociedad que “se lleva las manos a la cabeza con los temas de salud mental, se le llena la boca hablando de sororidad, pero que no le tiembla el pulso para verter su odio hacia una persona que convive con una realidad durísima y simplemente está tratando de salir adelante”.

Por último, aplaude la valentía de la princesa de Gales, que pese a la enfermedad que todavía padece, saca fuerzas para seguir trabajando y cumplir, en la medida de lo posible, con su agenda oficial: “Con su sonrisa, que la hace preciosa, sus ganas y su coraje para aparecer en público”.