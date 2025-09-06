Alejandro Albalá quiere quitarle la "novia" a Froilán

Acaba de comenzar la nueva temporada de "Supervivientes" y ya empiezan los primeros ligoteos entre los concursantes. El primero, el protagonizado por Alejandro Albalá, quien muestra un inesperado interés por Miri Pérez-Cabrero, a la que se ha relacionado últimamente con Froilán Marichalar y Borbón.

Ella insiste en que solamente le une una íntima amistad con el sobrino del Rey Felipe VI, pero fuentes cercanas a la pareja hablan de que existe un vínculo más estrecho.

Si esto es cierto, Albalá se convierte en competidor del hijo de la infanta Elena, cosa que, según nos cuenta una persona cercana a Froilán, "a este no le hace mucha gracia".

Miri Pérez-Cabrero manda un mensaje a la Familia Real tras los rumores de relación con Froilán Europa Press

Aun así, Eduardo, padre de Miri, intentaba dejar claro en el plato del concurso que "mi hija y Froilán son amigos desde hace mucho tiempo y tienen una relación muy divertida. Yo no le conozco en persona, pero sí sé que los dos se llevar muy bien".

Quien no se pronuncia al respecto es el mismo Froilán. Fiel a su norma de no hablar de sus presuntas relaciones sentimentales, calla ante las preguntas de los reporteros que le abordan en la calle. Pero ya les pillaron juntos este verano y se notaba que existe una gran complicidad entre ambos.

De todas formas, de confirmarse su idilio, sería un noviazgo prácticamente a distancia, porque el, que se sepa, sigue trabajando en los emiratos árabes, donde reside su abuelo Don Juan Carlos y en donde parece ser que tiene un empleo en una empresa muy importante que le paga un sueldo muy elevado.