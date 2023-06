La fiesta del cordero o los vacaciones de Froilán

Las vacaciones del hijo mayor de la Infanta Elena están cada día más cerca. Después de coincidir en Ginebra con su familia materna con motivo de la graduación de su prima Irene Urdangarin todo indica que Felipe Froilán ya estaría de vacaciones por el Aid al-Adha, una de las festividades más importantes del calendario musulmán.

Dos meses y diez días después del Ramadán se celebra en los países árabes la popularmente conocida como «fiesta del sacrificio» o del cordero. Una festividad, equiparable a la Navidad de los cristianos, que conmemora la lealtad de Abraham a Dios y que, como la Semana Santa, cambia cada año de fechas aunque siempre coincide con el final del peregrinaje anual a La Meca.

Esta celebración que conlleva tres o cuatro días feriados en los países árabes, serían los primeros de asueto del primogénito de Jaime de Marichalar y de la Infanta Elena desde que comenzara a trabajar en los Emiratos Árabes Unidos el pasado mes de febrero. Unas fiestas que podría pasar en España o en Abu Dabhi, como invitado de honor de los jeques del emirato, los Al Nahyan, la cuarta familia real más rica del mundo.

Felipe de Marichalar y Borbón, cada día más presionado por la responsabilidad que implica su trabajo en la organización de la próxima Cumbre del Clima, que se celebrará a finales de noviembre en Dubai, es consciente de que este año su verano será muy distinto: más corto y discreto.

Su vida, desde que comenzara a trabajar en Abu Dabhi, ha dado un giro de 180 grados y hay quien asegura que será difícil verle de fiesta en fiesta por el litoral español. Se acabaron los veranos de dos meses bailando al ritmo de los DJ’S de moda y protagonizando polémicas nocturnas. Su huida al lejano oriente tenía dos propósitos: acabar con el Froilán de todos los Antros y encauzar su futuro profesional.

Aún así, son muchos los que le esperan en Marbella a mediados de julio para celebrar su cumpleaños, cumplirá veinticinco, y nadie duda de que disfrutará de unos días de estío con sus amigos y familiares. Al margen de la celebración de su cumpleaños, el resto de los planes se irán improvisando según los días que le concedan.

Tal y como han recogido algunos medios, entre ellos «Vanitatis», desde su círculo se ha hecho hincapié en que el hermano de Victoria Federica no tendrá más vacaciones de las que le correspondan legalmente. Disfrutar, por ser quien es, de más festivos que sus compañeros de trabajo le haría sentir muy incomodo, un argumento con el que se pretende desmentir cualquier tipo de privilegio laboral hacia el nieto del Rey Don Juan Carlos.

Esto no impide que tenga derecho, como el resto de trabajadores, a los días festivos del calendario laboral musulmán y con motivo del Aid al-Adha, que comienzan el próximo martes 27 de junio, la semana que viene no tendrá que trabajar. Dado que Emiratos Árabes Unidos es la primera nación del mundo en adoptar una semana laboral de cuatro días y medio, si Felipe de Marichalar pidiera un día libre, podría juntar casi diez días de vacaciones ya que los viernes solo se trabaja unas horas, hasta el rezo del mediodía, y no es obligatorio ir a la oficina. ¿Pasará estos festivos en España?. Lo sabremos en los próximos días porque no pasará desapercibido.