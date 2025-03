Durek Verret y sus polémicas tácticas de chamán: "Nunca he abusado de nadie"

El chamán e influcencer Durek Verret, marido de Marta Luisa de Noruega, ha emitido un comunicado en el que cuenta sus problemas de salud renal, agravados, según dice, por ser “víctima de acoso” y objeto de "una acusación falsa de abuso". Este empeoramiento le obliga a someterse a diálisis tres veces por semana. "Solo para mantenerme con vida".

"Durante los últimos seis años, los medios de comunicación noruegos, en particular Se og Hør, no han cesado de atacarme. Me han retratado de formas que han perjudicado profundamente mi salud, mi carácter, mi reputación, mi negocio y a las personas que quiero, mi familia y mis amigos", dice. El chamán cita al medio "Se og Hør" como principal causante de este daño emocional. "Hoy, tras meses de revisión, el Comité Profesional de la Prensa Noruega (PFU) ha dictaminado oficialmente que Se og Hør violó la ética de la prensa, dos veces".

En su comunicado, publicado en su cuenta de Instagram, detalla estas violaciones. La primera, "publicaron una foto privada mía desnuda sin mi permiso y afirmaron falsamente que ya era pública. No lo fue. La foto fue robada y vendida por alguien en quien alguna vez confié". La segunda, una falsa acusación de abuso "basándose únicamente en Joakim Boström como fuente, sin pruebas, sin testigos, sin verificación de hechos".

Acusación "maliciosa"

Verret es tajante: "Permítanme ser claro: nunca he abusado de nadie. Entre ellos se encontraba mi entonces manager sueco, Joakim Boström. La acusación fue falsa, maliciosa y estratégicamente planeada para hacerme daño a mí y a mis seres queridos. Las mentiras fueron difundidas por familiares excluidos, exparejas, antiguos amigos y un mentor que se convirtió en un oportunista ávido de medios. Personas con motivos personales y algo que ganar. "Se og Hør" les dio un megáfono".

A continuación, el marido de Mara luisa cuenta que perdió su trasplante de riñón hace varios años. "Ahora voy a diálisis tres veces por semana sólo para seguir con vida. Estos ataques no sólo me han lastimado emocionalmente. Han hecho que la lucha por la vida sea aún más difícil".

La respuesta del editor

Por su parte, el editor jefe de "Se og Hør", Ulf A. Andersen, ha declarado que toman nota de la polémica en torno a la imagen de Durek. "Estamos muy sorprendidos por las consecuencias relacionadas con las actividades de Durek como chamán y sanador. Estamos muy preocupados por las consecuencias de esta recaída. Esto podría resultar un revés importante y dramático para las personas expuestas a conductas limítrofes. Todo el mundo tiene derecho a contar sus experiencias en un espacio cerrado en particular, y relatos de episodios #metoo en general. Tuvimos una fuente que se presentó abiertamente con su relato, bajo su nombre completo. La refutación de Durek es un punto periodístico importante en el caso. Durek también tiene un contrato que, según él, le da derecho a tocar a los clientes en zonas íntimas. El caso fue parte de una investigación amplia y de largo plazo sobre los métodos de tratamiento de Durek".