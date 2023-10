Las mejores fotos de la familia del Rey reunidas en una exposición

La Galería Nikon de Madrid (Reina Mercedes, 7) inaugura hoy y estará abierta al público hasta finales de año, las mejores imágenes de la Familia Real Española. La exposición, «Familia Real. Familia del Rey», recoge fotografías representativas de la historia de nuestro país, así como del día a día de cada uno de los miembros de la familia Borbón. Una muestra que ha sido posible gracias al trabajo de 39 fotógrafos españoles encargados de cubrir sus actos oficiales, entre los que se encuentran Carlos Agustín, Carlos Álvarez, Fernando Álvarez, Lalo Álvarez, Ángel de Antonio, Chema Barroso, Pep Bosch, Queca Campillo, Antonio Catalán, Chema Clares, Miguel Ángel Córdoba, Gonzalo Cruz, Antonio Cuenca, Gustavo Cuevas, José Luis de la Viña, Duško Despotovic, Belén Díaz, Eduardo Diéguez, Lorenzo Frau, Alfredo Garófano, José Gegundez, Leopoldo Gómez, Manuel Hernández de León, Luis Lavín, Nico Martínez, Ángel Millán, Bernardo Paz, Bernardo Pérez, Pedro Pernia, Carlos Picasso, Rogelio Pinate, Jaime Reina, Ana Ruiz, Enrique Shore, Robert Smith, Joan Torres, Jose Ignacio Viseras, Lalo Yasky y Alberto R. Roldán, fotógrafo de LA RAZÓN.

Exposición 'Familia Real. Familia del Rey', en la Galería Nikon. JOSE GEGUNDEZ

La muestra incluye imágenes emblemáticas del Reinado del Rey Juan Carlos, que la semana pasada volvió a Sanxenxo para participar en la regata que lleva su nombre, y la Reina Sofía, en sus diferentes viajes oficiales, mostrando también en muchas de ellas su pasión por los animales, además de tiernas imágenes con sus nietos. También fotos de los monarcas, desde su noviazgo, la boda real, actos oficiales a los que han asistido. En la exposición, el visitante podrá seguir de cerca la evolución de las hijas de los Reyes Felipe VI y Letizia, desde su nacimiento, sus vacaciones en Mallorca, hasta la instrucción militar de la heredera, Leonor, y el ingreso de la Infanta Sofía en el UWC Atlantic College de Gales, en el que estudia Bachillerato Internacional, como lo hizo su hermana.

«Todos hemos cambiado mucho, España, Madrid y, por supuesto también, la Familia Real. También el trato que los fotógrafos hemos tenido y tenemos con la Casa Real. Antes era una relación más cercana aunque muy respetuosa. Si el monarca no se dirigía a ti, no podías preguntarle. Eran reglas básicas, pero consentidas», afirma Bernardo Paz, comisario de la exposición. «Se puede decir que existía un ‘fair play’, en el sentido de que había fotos que no se podían hacer, por ejemplo, los Reyes comiendo o bebiendo», añade.

Exposición 'Familia Real. Familia del Rey', en la Galería Nikon. ROBERT SMITH

«Esa cercanía se ha perdido en todos los ámbitos, no solo en lo relacionado a la Familia Real. Antes en cualquier estreno de cine, los fotógrafos acabábamos de copas con el protagonista de la película en el Café Chinitas. Ahora eso es impensable», relata el fotógrafo de origen uruguayo.

«Incluso con el Rey Juan Carlos hemos llegado a jugar al mus dentro del avión. Eran otros tiempos», confiesa Paz.

Exposición 'Familia Real. Familia del Rey', en la Galería Nikon. Alberto R. Roldán La Razón

Entre sus muchas anécdotas con la Familia Real, recuerda cuando intentando arreglar los papeles para nacionalizarse español, Don Juan Carlos se acercó a él para preguntarle qué tal estaba y él le confesó que quería obtener la nacionalidad española, «si tengo que jurar fidelidad a alguien quiero que sea a usted», cuenta Paz, a lo que el padre de Felipe VI contestó con sorna «pues entonces que se den prisa».

Alberto R. Roldán: «Mi sueño es fotografiar cómo es un día en Zarzuela»

►Alberto R. Roldán, fotógrafo de LA RAZÓN, ha aportado a la exposición siete imágenes que reflejan una parte de la historia de la Familia Real española y, por ende, de la historia de nuestro país. Roldán destaca que «los 25 años que lleva trabajando en LA RAZÓN le han dado la oportunidad de seguir de cerca la vida de la familia de Don Juan Carlos y de Felipe VI, desde el nacimiento de la Princesa Leonor y de su hermana, la Infanta Sofía; sus vacaciones en Mallorca, la proclamación del Rey y el seguimiento de los Premios Princesa de Asturias». De su trato con los Reyes se queda con «la cercanía que muestran cada año en sus viajes a los pueblos ejemplares de Asturias» y confiesa que le encantaría «fotografiar la vida personal de la Familia Real, pasar un día en Zarzuela». Y confía en seguir viendo crecer a través de su objetivo a la heredera, Leonor de Borbón.