Melania Trump y Begoña Gómez, las grandes ausentes en la foto de primeras damas y la Reina Máxima en la cumbre de la OTAN

La cumbre de la OTAN ha terminado con España librándose de alcanzar el 5 % del gasto de su PIB en Defensa, una exención que no ha sentado nada bien a Donald Trump, que amenazó con sanciones comerciales.

“Es el único país que no paga. No sé cuál es el problema. Creo que es una lástima. Ya lo compensaremos. Estamos negociando un acuerdo comercial con España. Les vamos a hacer pagar el doble. Y lo digo en serio… Me gusta España. Tengo tanta gente de España que es un lugar estupendo, y son gente estupenda. España es el único país, de todos los países, que se niega… así que quieren un poco de oportunismo, pero tendrán que devolvernos el dinero a través del comercio, porque no voy a permitir que eso ocurra. Es injusto”, dijo el presidente de Estados Unidos. Mientras los mandatarios y gobernantes debatían esta y otras cuestiones en la cumbre de La Haya, la Reina Máxima de Holanda ejercía de anfitriona ante acompañantes y cónyuges de los gobernantes desplazados hasta su país. Un rol habitual que la Reina Letizia también jugó cuando la cumbre de la OTAN se celebró en Madrid en junio de 2022.

La Reina Máxima organizó un encuentro en el Museo Boijmans Van Beuningen de Róterdam. Allí, ella y los acompañantes de los líderes pudieron contemplar la exposición “Las historias que contamos” de la artista española Susanna Inglada.

Después, realizaron un crucero por el río Mosa, durante el que tuvieron la oportunidad de observar los emblemáticos edificios de la segunda ciudad más grande del país. Entre los invitados se encontraban Brigitte Marcon, Emine Erdoğan y Bo Tengberg, esposo de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Al terminar las actividades se tomó la tradicional foto de familia, en la que destacan notables ausencias. En España se hace evidente la de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, que no participa en ninguna cumbre de la OTAN desde 2022, cuando tuvo lugar en Madrid. Desde que empezó a ser investigada, ha dado un paso atrás y mantiene un discretísimo segundo plano.

En el ámbito internacional destaca también la ausencia de Melania Trump, esposa de Donald Trump, aunque lo cierto es que no acostumbra a prodigarse en este tipo de encuentros. Faltó a la cumbre del G7 en Canadá y tampoco ha tenido el gusto de desplazarse hasta La Haya. La primera dama nunca se ha implicado en demasía en el cargo y prefiere centrarse en pasar tiempo con su hijo Barron, que vive y estudia en Nueva York. Por su parte, Jill Biden, mujer del expresidente Biden, sí estuvo en España en 2022 y, por supuesto, ejerció de anfitriona en Washington DC el año pasado.