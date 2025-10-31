El príncipe Guillermo y Kate Middleton ganan la batalla judicial por unas fotografías de sus vacaciones privadas en los Alpes

El príncipe Guillermo y Kate Middleton han vuelto a ganar otra batalla judicial contra un medio francés. Los príncipes de Gales han emitido un comunicado celebran su victoria tras la demanda que interpusieron a "Paris Match" por la publicación de un reportaje de sus vacaciones privadas en los Alpes a principios de este año.

Nueva victoria

El Palacio de Kensington emitió un comunicado celebrando su victoria legal. "Sus Altezas Reales el Príncipe y la Princesa de Gales han ganado el juicio interpuesto en Francia contra el propietario de 'Paris Match', que publicó un artículo sumamente intrusivo y fotografías tomadas con teleobjetivo de sus vacaciones familiares privadas en los Alpes en abril. La sentencia afirma que, a pesar de sus deberes públicos como miembros de la Familia Real británica, los príncipes y sus hijos tienen derecho al respeto de su vida privada y su tiempo en familia, sin injerencias ni intrusiones ilícitas. El Príncipe y la Princesa de Gales están comprometidos con la protección de su privacidad familiar y con garantizar que sus hijos puedan crecer sin escrutinio ni injerencias indebidas. No dudarán en tomar las medidas necesarias para hacer valer estos límites", reza el escrito.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo en la Trooping the Colour Gtres

El reportaje del medio francés dio la vuelta al mundo tras su publicación. Dentro del reportaje, aparecían el príncipe Guillermo y Kate Middletondisfrutando de unos días de desconexión en una estación de esquí de los Alpes juntos a sus tres hijos, George, Charlotte y Louis.

Tras la demanda de los Gales, un tribunal francés dictaminó que se había producido una violación de la privacidad de la familia. "Paris Match' ha sido multado con 10.000 euros hasta que se subsane la infracción y condenado a pagar las costas judiciales a los príncipes en Francia. Además, ordenó al medio francés a publicar un aviso judicial reconocido la infracción cometida.

Otras demandas del pasado

No es la primera vez que los príncipe de Gales demandan a un medio por publicar fotografías de sus vacaciones privadas. En 2012, cuando aún eran duques de Cambridge, iniciaron un proceso legal contra la revista francesa "Closer" para impedir que reprodujera fotografías de Kate Middleton en topless durante unas vacaciones privadas en una villa familiar en la Provenza.