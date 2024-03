Natalia Peralta, actriz de la serie de la Reina Máxima: "Su vida es muy interesante. Tiene mucho potencial"

El próximo 15 de abril, Ámsterdam lucirá sus mejores galas "royal chic" para acoger la premiere de "Máxima", la serie de Videoland que navegará en la historia de la reina de todos los holandeses. La ficción, inspirada en la vida de la monarca, promete descubrir su pasado desde su infancia y juventud en Argentina, pasando por su trabajo como economista en Nueva York hasta llegar a ocupar uno de los tronos más antiguos del Viejo Continente.

Teniendo en cuenta las raíces de la Reina Máxima, buena parte del reparto de la serie está encabezado por actores argentinos, como la protagonista Delfina Chaves, que da vida a la soberana, o Daniel Freire y Valeria Alonso, que interpretan a sus padres, Jorge Zorreguieta y María del Carmen Cerruti.

En este destacado plantel de artistas se encuentra también Natalia Peralta, una actriz argentina licenciada en Artes Dramáticas en la Universidad Nacional de las Artes que cruzó el charco en 2018 para afincarse en Madrid, donde compagina diferentes proyectos profesionales. "Es una ciudad que me apasiona, que adoro y que me recibió con mucho amor. Me hace muy feliz estar aquí. Me llena de orgullo haberme formado en Buenos Aires en la universidad pública y poder venir aquí para seguir creciendo, siempre en contacto con el arte, el teatro y la docencia, porque también doy clases de teatro", expone ella misma a LA RAZÓN.

En cuanto a la serie "Máxima", Peralta se pone en la piel de Gloria, la niñera que cuidó de la Reina en su juventud y que cobró un papel fundamental tanto en su vida como en la del resto de la familia, tal y como la actriz explica.

-¿Cómo influyó su personaje en la vida real de la Reina Máxima?

Gloria fue una niñera y un ama de llaves, era quien acompañaba a la familia. De hecho vivía con ellos y los acompañaba muchas veces durante sus vacaciones. Gloria estuvo presente en toda la infancia y adolescencia de Máxima y su hermano, los acompañó siempre. Es un personaje que influyó en Máxima porque tenía muy buen vínculo con ella. Había cierta complicidad entre las dos y se llevaban muy bien. La familia la quería mucho y confiaban en ella. Era una relación cercana, de compartir, hasta el punto de que vivía en casa. Eran como una de la familia.

La actriz Natalia Peralta Joaquín Carbajales

-¿Y cómo se preparó para ese personaje? ¿Encontró documentación sobre Gloria?

No encontré nada sobre ella, pero leyendo el guion pude entender y descifrar qué tipo de persona era: su carácter, esa relación que tenía con Máxima, de mucho cuidado, de cuidarla y de contenerla. Busqué documentación, algún vídeo o imágenes, pero no encontré. Lo que sí sabía de Gloria porque me lo dijeron cuando comenzó el rodaje es que es una mujer muy cristiana, siempre estaba con su cruz en su cuello, una mujer muy creyente, pero más allá de eso, no pude encontrar mucho más, solo que adoraba a Máxima.

-¿Qué percepción se tiene hoy de la Reina Máxima en Argentina?

Yo creo que es una mujer querida, pero la realidad es que no tiene la popularidad ni la visibilidad, ni se habla tanto de ella como en Holanda, por supuesto. He ido tres o cuatro veces a Ámsterdam y cuando alguien de allí descubre que soy argentina, se le despliega una sonrisa. Tienen mucho amor y orgullo por su reina. Ella significa mucho en Holanda, sin embargo en Argentina no hay tanta repercusión en cuanto a ella, aunque sí se la respeta totalmente.

-¿Cree que la serie tiene potencial para convertirse en una "The Crown" a la holandesa?

Sí, absolutamente. La vida de Máxima es muy potente, igual que su historia y la de su familia. De hecho, aunque yo soy argentina, sabía algunas cosas de su vida muy por encima, y cuando me llegó el guion y me puse a investigar, me di cuenta de que su vida es superinteresante, especialmente por la época en la que ella era chica, que fue dura para la Argentina. Sin duda, esta serie podría tener más de una temporada y extenderse porque hay mucho para contar de ella y la historia de cómo llegó a ser reina. La siguiente temporada podría contar desde que ella ya ocupa el trono en Holanda, hay mucho potencial ahí para seguir descubriendo y contando acerca de su historia. Hay mucha tela para cortar.

-¿Cree que le gustará la serie a la Reina Máxima? ¿Se imagina que acude a la premiere?

Ojalá le guste ver su historia. Obviamente le pude impactar porque se va a mostrar parte de su vida y eso puede emocionarle. Me encantaría y sería maravilloso que asista a la premiere, pero no lo sé. Sería muy fuerte, muy potente. Yo creo que en este tipo de cosas, cuando uno ve su vida a través de la ficción con todo lo que sucedió, siempre hay cosas que gustan y cosas que no. Algunas te interpelan de manera buena y con otras consideras que no fueron cómo se han contado.

-Vive en España desde hace años. ¿Se imagina una serie similar sobre la Familia Real española?

Siempre es interesante contar la vida de una reina o un rey. El mundo de la monarquía es muy potente para lo bueno y lo malo. Detrás de estos personajes hay historias muy fuertes que me resultan muy alejadas. Creo que en España sí podría hacerse porque si uno empieza a desentrañar y a contar una historia de verdad, aunque haya cuota de ficción, la realidad siempre la supera. Sin duda se podría hacer una historia de la Reina Letizia porque sería muy potente. La gente podría conocer cosas que todavía no se saben, que es lo que me pasó a mí con la historia de Máxima.

-¿Qué balance hace desde que llegó a Madrid?

Emigrar siempre es muy difícil y lleva tiempo y paciencia. Está lleno de altos y bajos que uno siempre tiene que sortear, pero la realidad es que habiendo pasado más de cinco años aquí, cada vez me siento más asentada, armando raíces y estando muy orgullosa de venir de dónde vengo.

-Hábleme de sus futuros proyectos

El 15 de abril estaré en la premiere de "Máxima" y me hace mucha ilusión. Me siento orgullosa de haber formado parte de este proyecto porque es un equipo maravilloso. Me encontré con gente muy buena y maravillosa. Delfina Chaves, que hace de Máxima en su era adulta, es una colega que conozco y, además de ser una gran actriz, le tengo mucho cariño.

Además, estoy ensayando una obra de teatro que se llama "Las piedras", una obra cuya dramaturga, Agustina Muñoz, creó justo en Holanda. Se estrenó en Ámsterdam y le fue muy bien, después en Buenos Aires y ahora se estrena en Madrid el 4 de mayo en el Teatro Umbral de Primavera, con la dirección de Sofía Salvaggio y asistencia de Omar Morón. El reparto está encabezado por Josefina Fay y servidora. Es una obra muy interesante y potente. Se sale de lo común porque no es una historia aristotélica con principio, nudo y desenlace. Será un gran trabajo, le hemos puesto mucho esfuerzo y dedicación.

La serie "Máxima" se estrenará en Holanda el 20 de abril y podrá seguirse en América Latina a través de HBO, aunque de momento se desconoce si será distribuida de la misma forma por el resto de Europa.