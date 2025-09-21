Nicholas Windsor, el hijo menor de los duques de Kent, se separa poco después de la muerte de su madre

Lord Nicholas Windsor, ahijado del rey Carlos III y el menor de los tres hijos de los duques de Kent, suma al dolor del reciente fallecimiento de su madre, cuyo funeral se celebró la semana pasada en la Catedral de Westminster, la separación de Paola Doimi de Lupis Frankopan, después de 19 años de matrimonio.

Convertido al catolicismo en 2001, igual que su madre, perdió el derecho a la sucesión al trono. Conoció a su esposa, miembro de la nobleza croata e italiana, en una fiesta de Año Nuevo en Nueva York, en el año 2000. La pareja se comprometió en 2006 y se casaron ese mismo año en Londres. Más tarde, celebraron una ceremonia religiosa en la Iglesia de San Esteban de los Abisinios en la Ciudad del Vaticano.

Fue la primera boda católica romana de un miembro de la familia real desde el reinado de la reina María I en el siglo XVI y también la primera en celebrarse en la Ciudad del Vaticano. El evento duró tres días e incluyó un baile de etiqueta y una audiencia privada para los novios con el Papa Benedicto XVI previa a la ceremonia. Del matrimonio nacieron sus tres hijos: Alberto, Leopoldo y Luis. El primogénito fue el primer miembro de la realeza en ser bautizado católico desde 1688.

Ausente en el funeral

Paola no estuvo presente en el funeral de su suegra. Katherine Worsley, quien estuvo casada con el príncipe Eduardo durante 61 años, falleció el jueves 4 de septiembre. El lunes 15 de septiembre, el féretro de la duquesa fue trasladado en coche fúnebre desde el Palacio de Kensington hasta la Catedral de Westminster , donde se celebró el Rito de Recepción y Vísperas, con la presencia de sus familiares más cercanos. Como muestra del respeto que la duquesa de Kent se ganó de la Familia Real, su féretro fue transportado en el coche fúnebre real, diseñado por la reina Isabel II, y fue cubierto por el Estandarte Real.

La duquesa de Kent, la primera persona de la realeza convertida al catolicismo en más de 300 años, fue homenajeada en el primer funeral real en la Catedral de Westminster desde su construcción en 1903.