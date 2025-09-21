¿Felipe de Edimburgo tuvo un romance con la madre de Sarah Ferguson?

"A veces, una bomba se esconde entre dos comas. 23 de julio de 1986. El padre del novio y la madre de la novia, amantes veinte años antes, estaban sentados en el tercer carruaje y saludaban a la multitud. El príncipe Felipe y Susan Barrantes, cuyo exmarido era entrenador de polo del príncipe Carlos, se habían movido en los mismos círculos sociales durante años. Ahora celebraban la unión del príncipe Andrés y Sarah Ferguson".

Así comienza el prólogo de "El ascenso y la caída de la Casa de York", el impactante libro del historiador Andrew Lownie sobre el turbio destino del duque y la duquesa de York. Es solo una de sus impactantes revelaciones. ¿Fue solo un rumor o un secreto de Estado?

El duque de Edimburgo y la reina Isabel II, en una imagen de Archivo FACUNDO ARRIZABALAGA Agencia EFE

A Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, la fama de mujeriego le acompañó desde su juventud y perduró hasta su vejez, según numerosos biógrafos y medios de comunicación. A lo largo de su vida, se le atribuyó una larga lista de amantes. También sus comportamientos fueron motivo frecuente de rumores y escándalos dentro y fuera de la familia real británica.

Quién era Susan

Susan, la madre de Sarah Ferguson, nació en 1937 en el seno de una acomodada familia de hacendados y banqueros con títulos nobiliarios. Fue presentada ante la corte en 1954 y solo dos años después se casó con el mayor Ronald Ferguson. Del matrimonio nacieron sus dos hijas, Jane y Sarah. Susan no tardó en descubrir que su marido era un hombre voluble propenso a las aventuras, incluso con una de sus damas de honor. En 1972 se separaron y dos años después obtuvo el divorcio.

Sarah Ferguson , Duchess of York and Prince Andrew The Duke of York during day four of Royal Ascot at Ascot Racecourse. Adam Davy GTRES

En esa época, según describe Lownie, ya habría tenido lugar ese desliz con el príncipe Felipe. Fue hacia mediados de la década de 1960, cuando Andrés y Sarah todavía eran niños. Susan se enamoró después del jugador de polo profesional argentino Héctor Barrantes y abandonó Inglaterra para ir a Sudamérica, donde se instaló en un rancho cerca de Buenos Aires. El 19 de septiembre de 1998 sufrió un trágico accidente de tráfico en el que perdió la vida. Tenía 61 años.

Aunque Lownie no aporta muchos datos sobre el supuesto romance con el esposo de Isabel II, se sabe que el primer marido de Susan jugaba al polo con él y ejerció incluso como entrenador del entonces príncipe Carlos. Con el tiempo, Susan contó que era profundamente infeliz por las continuas traiciones del padre de sus hijas.