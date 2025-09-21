Charlie Sheen admite que las drogas arruinaron su vida: “Me convertí en mi peor enemigo”

Charlie Sheen ha vuelto a ocupar titulares tras ofrecer una confesión directa y sin filtros sobre los años más oscuros de su vida. En una entrevista reciente, el actor reconoció que sus adicciones lo llevaron a perder el control de su carrera, de sus relaciones personales y de sí mismo. “Me convertí en mi peor enemigo”, afirmó con tono de arrepentimiento.

Durante su aparición en el programa 60 Minutes, Sheen repasó los momentos más caóticos de su trayectoria, desde su salida polémica de Two and a Half Men hasta sus declaraciones erráticas que marcaron una época de excesos. El actor, que llegó a ser uno de los rostros más cotizados de la televisión estadounidense, admitió que su comportamiento fue “una bomba de relojería” que terminó por estallar.

Sheen, de 60 años, aseguró que ahora está centrado en mantenerse sobrio y reconstruir su vida. “No hay nada glamuroso en el caos. Solo destrucción”, dijo, en un mensaje que ha sido interpretado como un intento de redención pública.

La entrevista ha generado una oleada de reacciones en redes sociales, donde muchos han elogiado su franqueza y valentía al hablar abiertamente sobre sus errores. Otros han recordado el impacto que tuvo su caída en el mundo del entretenimiento, y cómo su caso se convirtió en un símbolo de los peligros de la fama sin control.