Los Premios Princesa de Asturias en 7 anécdotas: la llamada de atención de Leonor a la Reina Sofía a la impaciencia de Paloma Rocasolano

Un año más, los Premios Princesa de Asturias se han celebrado siendo un éxito, no solo en cuando a su poder de convocatoria con numerosos rostros conocidos o por respaldar la labor de distintos profesionales en sus respectivas áreas. También en lo que respecta al evento en sí, que ha dejado muchas anécdotas y notas de color que han amenizado este 25 de octubre, teniendo Oviedo como epicentro de la noticia. Todas las miradas se han instalado en el Teatro Campoamor, donde la princesa Leonor era la protagonista indiscutible. Sin embargo, su propia familia le ha robado el foco en diversas ocasiones, protagonizando simpáticos momentos o instantes en los que bajan la guardia y se desvela cómo son en las distancias cortas y sus vínculos.

[[H3:El momento ‘wow’ de la Reina Letizia]]

Por supuesto, no hay que dejar pasar por alto la aparición estelar de la Reina Letizia, con un ajustadísimo vestido negro con escote asimétrico y un llamativo volante gigante que ha conquistado a las expertas en moda. Estaba firmado por Carolina Herrera. También han aprobado con nota la infanta Sofía y la Reina Sofía, así como el Rey Felipe VI, siempre correcto con su traje, aunque quede fuera de los análisis de estilo de la alfombra azul desplegada este viernes en la capital asturiana.

Paloma Rocasolano se impacienta

Esa que se convierte en un desfile improvisado de personalidades, al que nunca falta Paloma Rocasolano, madre de la consorte real. Este año se ha impacientado y ha sido una de las primeras en hacer acto de presencia, apareciendo 45 minutos antes de la hora fijada. En este tipo de convocatorias en las que cada detalle es medido al milímetro y no se deja nada al azar, ha sorprendido mucho que se adelantase tanto al resto de invitados a la ceremonia. Algo que muchos han excusado por la obvia ilusión que le hace ver a su nieta afrontar sus primeros Premios Princesa de Asturias desde que celebrase la mayoría de edad.

La Reina Letizia calma los nervios de su madre

El momento de la aparición de la Familia Real en el Teatro Campoamor de Oviedo siempre viene acompañado de mucha expectación. Todos quieren ver a los Reyes y sus hijas en acción, descubrir sus elecciones en cuestiones de estilo y ver cómo se comportan en los escasos minutos que dura su entrada. La Reina Letizia, al encontrarse con su madre, no dudó en cederle parte del protagonismo y compartir con ella una pequeña charla, delante de los congregados y ante los flashes de los medios. Un gesto que se ha entendido como una forma de tranquilizarla, pues Paloma no se siente especialmente cómoda siendo el centro de atención, optando por vivir lo más alejada del foco posible. En los Premios Princesa de Asturias se viste con sus mejores galas a modo de excepción, de ahí que su hija le calmase con una amena charla para hacerle notar que no está sola.

La llamada de atención de Leonor a la Reina Sofía

Cuando se disponían a entrar en el teatro, la Reina Sofía se ha quedado rezagada saludando a todos los presentes a las puertas del histórico edificio. Siempre amable con el pueblo y la prensa, se explayó quizá demasiado en su saludo, teniendo que ser la propia princesa Leonor la que le animase el paso, indicándole que se apresurase. Y es que todo está medido al milímetro y su llegada no podía alargarse más en el tiempo, por mucho deseo que se tenga de complacer a la multitud y agradecerles su presencia. Tocaba hacerse la correspondiente foto de familia ante las cámaras, antes de entrar y dar comienzo la ceremonia.

El orgullo de las abuelas por Leonor

Una emoción, por cierto, que a punto ha estado de desbordarse durante el discurso que ha ofrecido la princesa Leonor. Mientras agradecía el desempeño de los premiados y el respaldo de los convocados a la ceremonia, nadie le quitaba ojo. Especialmente sus abuelas. Durante la retransmisión por televisión se enfocó a Paloma Rocasolano, precisamente en un momento en el que se le veía luchar por contener la emoción. Lo mismo sucedía con la Reina Sofía, que también lo tuvo difícil para que no le brotasen de orgullo al ver cómo su nieta supera con éxito un nuevo hito como heredera al trono.

Felipe VI, padre además de Rey

Algo que no ha querido disimular, por otro lado, el Rey Felipe VI, cuando ha tomado la palabra: “Permítanme que comparta con ustedes un pensamiento íntimo. Entenderán que les diga que veo con emoción que Leonor, como presidenta de honor que es de la Fundación, se encargue de hacerlo a partir de ahora, como acabamos de ver hace un instante”, decía, llamando a su hija por su nombre, sin títulos, en un gesto que evidenciaba más su papel como padre, más allá de su condición de Rey.

Los gestos de la Reina Letizia son su suegra

Mucha de la atención se ha centrado en la Reina Sofía, ahora en el centro de la noticia de manera indirecta tras la filtración de contenido sensible. Fotografías y audios del Rey Juan Carlos con Bárbara Rey que están en boca de todos, que empañan sus apariciones públicas, escasas desde el escándalo. Para restar posibles tensiones, tanto Felipe como Letizia le han hecho partícipe en todo momento de sus comentarios, llegando incluso a verse a nuera y suegra cuchicheando durante la ceremonia. Un gesto que denota la buena conexión que existe entre ambas y el apoyo implícito en momentos incómodos.