La princesa Ana habla al fin del accidente que le borró la memoria: no fue con su caballo

Son muchos los ‘annus horribilis’ que ha atravesado la Familia Real británica. Muchas veces se han visto acompañados de este adjetivo en titulares, después de meses arduos plagados de polémica. Pero el 2024 lo fue especialmente por cuestiones médicas, aunque también hubo otros escándalos y desgracias. El cáncer fue protagonista desde el mes de enero, cuando el Rey Carlos III y su nuera, Kate Middleton, fueron operados con días de diferencia e iniciaron sus tratamientos a la par. El de la princesa de Gales está ya en remisión. Pero poco después del boom mediático que supuso conocerse la batalla que libraban dos miembros de La Firma, la princesa Ana tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital. Sufrió una conmoción cerebral, pero no acaparó tanta atención su revés médico porque todas las miradas estaban fijadas en su hermano y en la esposa de su sobrino, el príncipe Guillermo.

La princesa Ana en una imagen de archivo Gtres

Y eso que la princesa Ana tuvo que arrimar el hombro ante la baja del Monarca, así como de su heredero y su esposa. La reina Camilla no daba más de sí y también arrastraba sus propios problemas médicos, pues ningún miembro ha salido indemne de este macabro año. Pero la hermana del Rey prefirió adoptar un papel discreto, no tomar protagonismo y no hablar de lo que le había sucedido, creyendo que lo suyo no interesaba ante la cruda situación de su familia. Pero ahora al fin ha roto su silencio sobre el accidente que le dejó sin memoria y que preocupó mucho a los suyos. Cuando la princesa Ana sufrió su accidente se impuso el silencio. Casa Real se blindó y mantuvo su estado en secreto. Con el paso del tiempo se fue diluyendo el interés por los detalles, llegándose a dar por cierta la versión de que se había caído de su caballo y que por eso tuvo que permanecer unos días hospitalizada. Al ver que salió del centro médico se entendió que estaba ya recuperada.

Pero su historia esconde muchos matices, como por ejemplo que nada tuvo que ver en lo suyo ningún caballo, pues en realidad fue un accidente doméstico: “Ver a las gallinas era una de mis visitas habituales. No tengo ni idea de qué estaba haciendo en el campo, porque normalmente no iba por ese camino. Sé a dónde pensé que iba y era a ver a las gallinas, nada que ver con los caballos”, desvela ahora la hija de la Reina Isabel II en una entrevista a BBC desde Sudáfrica. No sabe qué le sucedió, pues no recuerda nada del accidente. Pero ha sido lo suficientemente impactante la experiencia como para cambiarle los esquemas de su vida, a no dar nada por sentado y a entender que estamos de prestado y en cualquier momento todo puede terminar: “Esto te recuerda, te muestra que nunca se sabe, puede suceder algo y es posible que no te recuperes de ello. Es una suerte poder seguir estando, más o menos, en un sano juicio. El verano pasado estuve muy cerca de no estarlo. Hay que aceptar cada día como viene”, confiesa.

La princesa Ana y el rey Carlos III en una imagen de archivo Gtres

Aunque tuvo pérdida de memoria y no sabe qué pasó, ahora no arrastra ninguna secuela tras su conmoción cerebral. Este es otro punto que ha querido desmentir en su entrevista a la BBC. Ante la falta de información por vía oficial, son muchas las especulaciones que se han filtrado, lo que finalmente desvirtúa un tanto la realidad. Así, tampoco tiene un daño a largo plazo, como también se ha publicado: “Aparentemente no, al menos no lo creo. Hasta donde yo sé, nadie más lo piensa. Aún no han sido lo suficientemente honestos como para decírmelo. Hasta ahora, todo bien”, dice con cierta ironía la princesa Ana, dejando entrever la idea de que la prensa cree saber más que ella misma sobre su salud.