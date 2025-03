La princesa Kate se envuelve en lazos y lo da todo al color rojo pasión

En la icónica película "El gatopardo" se afirmaba aquello de «que todo cambie para que todo siga igual». Bien, parece que Kate Middleton ha optado por lo contrario. Un año después de su comunicado en el que anunciaba que sufría cáncer y que comenzaba un tratamiento para combatirlo, podemos decir que la princesa de Gales sigue fiel a su estilo.

La mujer de William del Reino Unido ha optado por no variar prácticamente en nada su estilismo y, en las apariciones en las que la hemos visto durante este año, ha seguido fiel a las largas siluetas que tanto le gustan y, sobre todo, a los abrigos de corte estructurado y cintura marcada que ya se pueden considerar marca de la casa. Algunos, incluso, son en origen americanas que ella solicita convertir en sobretodos hasta los tobillos.

Fiel al "estilo Kate"

Tan fiel sigue a este "estilo Kate" que, de hecho, en sus últimas apariciones la hemos visto con muchos looks repetidos. Posiblemente, una de las razones de peso para esto sea que Sarah Burton dejó en 2023 la firma británica Alexander McQueen, que ella se encargó de liderar tras el fallecimiento de su fundador. La creadora fue quien la vistió para su boda y ha sido su gran aliada en estos años. Burton se acaba de estrenar hace unos días en la dirección de Givenchy, así que habrá que ver si la firma francesa se cuela de manera más habitual en el armario de la princesa de Gales o, por el contrario, esta continúa tirando de archivo.

Por lo pronto, tanto el pasado 17 de marzo, en la celebración de San Patricio, como el 26 de febrero, en la visita a Pontypridd, la vimos rescatar dos abrigos de la firma. Es más, este último diseño, en rojo, parece haberse convertido en uno de sus favoritos, ya que también optó por él para una de las citas de Navidad, solo que en esta ocasión le añadió un lazo de terciopelo con el que consiguió darle un aire distinto.

Los lazos y las flores en las solapas, de hecho, se han convertido en el otro gran aliado de Middleton. La de Navidad no fue la primera vez que le vimos recurrir a este truco (el del lazo) para actualizar una prenda. En su primera aparición pública tras el vídeo, el 15 de junio del año pasado, reinventó su look blanco de aire marinero de Jenny Packham gracias a otro lazo que lucía a la altura del hombro. Pocos días después, el 14 de julio, en la final de Wimbledon, completó su vestido de Safiyaa con un lazo zapatero, y, si no fuera suficiente, también la vimos apostando por un lazo en su última visita a Gales: en enero de este año lució un vestido con estampado de Príncipe de Gales (ojo al guiño a la tierra) de Zara en el que destacaba una gran lazada al cuello.

Volvió a recurrir al mismo efecto teatral hace unos días. En el Día de la Commonwealth repitió para la ocasión un diseño rojo en el que destacaba un gran lazo en el pecho. En esta ocasión confió en otra de sus firmas de referencia: Catherine Walker, que ya vistió en su día a la propia Diana, por lo que se entiende que, además, sus diseños cuentan con cierta carga sentimental.

Lejos de la rigidez de sus looks oficiales, para otra fecha clave como fue el 9 de septiembre, cuando comunicó a través de un video el final de su tratamiento, la Princesa se decantó por un sencillo diseño boho chic de la diseñadora Veronica Beard. Tanto en su primer comunicado, vestida con una camiseta de rayas, como en las fotos con sus hijos, como en este video, para estos momentos de máxima exposición personal, ella parece preferir vestir de una manera menos encorsetada, aunque siempre siguiendo su propio ADN de estilo: vestido, americana y vaqueros o alguna camiseta con un toque chic.

Estilo puro y clásico

De mangas abullonadas, con un estampado floral y ceñido a la cintura, en septiembre apostó por un look relajado para mostrarse tras el verano. Con este diseño, además, daba continuidad a una de sus máximas: apostar por una mujer diseñadora, en un claro y callado discurso feminista que desarrolla desde su boda con el futuro rey del Reino Unido. Beard, Burton, Packham o Walker son algunos de los nombres femeninos en los que la princesa de Gales confía y busca promocionar a través de sus apariciones públicas y que han venido a configurar el más puro y clásico estilo de Middleton.