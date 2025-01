El príncipe Harry, orgulloso de su victoria contra Rupert Murdoch: "Las mentiras han quedado al descubierto"

El pasado 20 de enero comenzó el juicio del príncipe Harry contra News Group Newspapers (NGN), uno de los grupos de comunicación más poderosos e influyentes de Gran Bretaña que está en manos del magnate Rupert Murdoch. El duque lo llevó a los tribunales asegurando que desde su diario más sensacionalista, “The Sun”, se había violado su privacidad, contratando espías o instalando dispositivos de escucha ilegales para obtener información comprometida sobre él. Aunque la batalla judicial se anunciaba encarnizada, las dos partes han alcanzado un acuerdo antes de que la sangre llegue al río.

“Reconocemos y pedimos disculpas por la angustia causada al duque y el daño infligido a las relaciones, amistades y familia, y hemos acordado pagarle una indemnización sustancial”, recoge la nota leída por la defensa de NGN en la vista de este miércoles, dando así por concluido el proceso judicial y reconociendo “la grave intrusión de 'The Sun' entre 1996 y 2011 en su vida privada, lo que incluye incidentes de actividades ilegales llevadas a cabo por investigadores privados”.

Una victoria para el príncipe Harry, aunque parcial, puesto que hace solo unos meses él mismo aseguraba que llegaría hasta el final y que rechazaba cualquier acuerdo extrajudicial con el grupo. La presión mediática y la posibilidad de tener que desembolsar una importante suma de dinero en costas judiciales incluso si hubiera ganado le han hecho cambiar de opinión.

El príncipe Harry, en Londres Jonathan Brady PA Wire/dpa

A la salida del juzgado, su abogado compartió un comunicado con los medios en el que se ensalzaba “la resistencia” del duque de Sussex en su lucha contra el gigante de los medios. A continuación, el contenido íntegro del escrito:

News UK ha admitido que The Sun, el buque insignia del imperio mediático de Rupert Murdoch, ha participado en prácticas ilegales. Esto representa una reivindicación para los cientos de demandantes que fueron obligados a aceptar un acuerdo, sin poder acceder a la verdad de lo que se les hizo. Después de una resistencia interminable, negociaciones y batallas legales por parte de News Group Newspapers, incluido el gasto de más de mil millones de libras en pagos y costas legales, así como el pago a los que estaban al tanto para evitar que saliera a la luz, News UK finalmente debe rendir cuentas por sus acciones ilegales y su flagrante deprecio por la ley. También admitió específicamente haber actuado mal contra el golfista Tom Watson y actos ilegales por parte de The Sun, así como del News of the World, contra el príncipe Harry.

La verdad que ahora ha quedado al descubierto es que NGN contrató ilegalmente a más de cien investigadores privados durante la menos 16 años en más de 35.000 ocasiones. Esto ocurrió tanto en The Sun como en News of the World, con el conocimiento de todos los editores y ejecutivos, llegando hasta la cúpula de la empresa.

Lo que es aún peor es que, a raíz de la detención en 2006 de un corresponsal real, se desató una amplia conspiración para encubrir lo que realmente había estado sucediendo y quién lo sabía. Los altos ejecutivos obstruyeron deliberadamente la justicia borrando más de 30 millones de correos electrónicos, destruyendo cintas y haciendo falsas negaciones, todo ello ante una investigación policial en curso. Luego mintieron repetidamente bajo juramento para ocultar sus huellas, tanto en el Tribunal como en la investigación pública del informe Leveson [una investigación pública sobre la práctica y la ética periodística en Reino Unido].

En su juicio, en 2014, Rebekah Brooks dijo: 'Cuando yo era editora de The Sun, dirigíamos un barco limpio'. Ahora, 10 años después, cuando ella es la directora ejecutiva de la empresa, ahora admiten que, cuando ella era editora de The Sun, dirigían una empresa criminal. Lejos de ser reliquias de un pasado lejano, muchos de los que están detrás de estas prácticas ilegales siguen firmemente atrincherados en puestos de responsabilidad en la actualidad, tanto dentro de News UK como de otros medios de comunicación de todo el mundo, ejerciendo poder editorial y perpetuando la cultura tóxica en la que siguen prosperando.

Tal vez no sea una sorpresa que todos sus altos ejecutivos y editores se negaran a presentarse ante el tribunal para prestar declaración. El hecho de que cada uno de estos individuos clave no acudiera a responder a las preguntas bajo juramento es en sí mismo un hecho elocuente, pero su silencio colectivo es ensordecedor. El resultado de hoy se ha logrado únicamente gracias a la gran resistencia del príncipe Harry y Tom Watson, cuya voluntad de llevar a juicio a los periódicos de los grupos de noticias ha llevado directamente a esta histórica admisión de ilegalidad en el sitio. Estos demandantes han conseguido finalmente esta histórica admisión de culpabilidad.

Como resultado directo de su postura, el príncipe Harry y su familia inmediata también han tenido que soportar repetidamente una cobertura agresiva y vengativa desde que comenzó su demanda hace más de 5 años. Esto ha creado serias preocupaciones por la seguridad de él y su familia. El Estado de derecho ahora debe seguir su curso completo. El príncipe Harry y Tom Watson se unen a otros para pedir a la policía y al Parlamento que investiguen no solo la actividad ilegal ahora finalmente admitida, sino también el perjurio y los encubrimientos a lo largo del camino. Ahora está claro que esto ha ocurrido durante todo este proceso, incluso a través de pruebas juradas en las investigaciones y audiencias judiciales en testimonios ante el parlamento, y hasta el colapso final de hoy de la defensa de News Group.

Hoy las mentiras han quedado al descubierto. Hoy se han expuesto los encubrimientos y hoy se demuestra que nadie está por encima de la ley. Ha llegado el momento de rendir cuentas. Muchas gracias.