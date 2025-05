La Reina Letizia, pillada de incógnito por Madrid: todos los detalles de su plan privado en solitario

Doña Letizia ha sido pillada disfrutando de un plan privado en solitario por Madrid. En vísperas del Puente de Mayo y aprovechando que se había pospuesto el acto que tenía programado este miércoles 30 de abril, la Reina de España ha salido de compras por el centro de la capital, tal y como ha adelantado "Vanitatis".

De incógnito y lo más desapercibida posible

Doña Letizia estuvo en la Casa del Libro de la calle Orense, situada en el barrio madrileño de Tetuán, sobre las 20:00 horas. Vestida de informal, con parka militar y bolso negro, intentó cubrir su rostro durante su visita al establecimiento con una carpeta azul marino, según informa el anterior medio citado. A pesar de sus esfuerzos, los clientes fueron conscientes de la presencia de la Reina en la tienda de libros. Allí, paseó por las estanterías y hojeó varios ejemplares, aunque finalmente no compró ningún título.

La Reina Letizia, de incógnito en la portada de la revista "¡Hola!" "¡Hola!"

Después de unos minutos en la tienda, salió a la puerta del establecimiento, hizo una llamada y su equipo de seguridad pasó a recogerla, tal y como desvela "Vanitatis", que fue testigo del último plan privado de Doña Letizia.

Pillada de nuevo en el barrio de Tetuán

Esta es la segunda vez en menos de un mes que la Reina es pillada por las calles de Tetuán de compras. Hace unas semanas, la revista "Hola" publicaba unas fotografías de la madre de la Princesa Leonor saliendo All For Me, un centro de estética. También de incógnito, Doña Letizia intentó pasar lo más desapercibida posible durante su jornada de compras. Esta vez, sí adquirió algunos productos de cosmética del establecimiento.

Tras el apagón eléctrico del pasado lunes 28 de abril, Doña Letizia ha cancelado su agenda y no será hasta el próximo 9 de mayo cuando retome sus compromisos institucionales. La última vez que vimos a la Reina fue el 26 de abril, durante el entierro del Papa Francisco en Roma.