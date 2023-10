Las horas más bajas de Irene, la gran confidente de la Reina Sofía

La Princesa Irene, a quien se ha visto en sus últimas apariciones públicas más deteriorada, fue siempre una mujer independiente que tenía una vida alternativa a la Familia Real de España y Grecia. Durante años siguió la senda de su madre, la Reina Federica, y pasaba largas temporada en la India. Allí aprendió técnicas de meditación que ha aplicado en su vida cotidiana. En 1968 creó su fundación Mundo en armonía. Una ONG cuyo fin es «fomentar el bienestar moral, espiritual y material de todos los seres vivos, sin discriminación alguna de nacionalidad, religión o ideología política». Uno de sus proyectos más aplaudidos fue trasladar vacas lecheras, que iban a ser sacrificadas en Cantabria, a la India donde están consideradas seres sagrados.

A diferencia de sus hermanos, la Reina Sofía y Constantino, que nacieron en Atenas, la Princesa Irene llegó al mundo en Sudáfrica, donde la familia vivió su primer exilio. Siempre estuvo protegida por Doña Sofía y cuando se instaló en Madrid fue ella la que se convirtió en el mayor apoyo de la madre de Felipe VI en los momentos más complicados de su vida personal. Doña Sofía se percataba de que la estructura familiar se desmoronaba y en la única persona en la que podía confiar era en su hermana.

Irene de Grecia con la tiara de círculos de diamantes. La Razón

Cuando murió la Reina Federica, la Reina Sofía vivió una etapa muy difícil. Se encontraba en Baqueira con toda la familia cuando se enteró de la tragedia. Su hermana Irene se trasladó rápidamente a la Zarzuela y las hermanas pasaron juntas el duelo. A partir de esa fecha, se unieron mucho más e Irene pasó más tiempo en la unidad familiar de los Borbón Grecia. En Zarzuela tiene una pequeña suite con salón independiente. Cuando padeció un cáncer, en 2002, Doña Sofía pasó mucho tiempo con ella. En su biografía, firmada por la periodista Eva Celasa, contaba: «Se sentaba en un sillón en la habitación para hacerme compañía y a la vez estudiaba sus papeles y ponía al día la agenda. Cuidó de mí en cada momento durante aquellos meses».

Las personas que han tratado a la princesa aseguran que es fuerte, bohemia, divertida y muy consciente de su papel en la Familia Real española. Desde hace años acompaña a Doña Sofía al concierto que sigue a la entrega de premios BMW de pintura. El próximo 13 de noviembre se celebrará la fiesta en el Teatro Real. La Reina ha confirmado su presencia. Se desconoce si la Princesa Irene también cumplirá con la agenda. Hace dos años tuve la posibilidad de charlar con ella en el cóctel posterior y haciendo gala de su buen humor me decía que «aún no me he acostumbrado a dirigirme a mi sobrino como jefe del Estado».