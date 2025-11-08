La vida singular del rey zulú: tres bodas, un plantón y sus hermanos ausentes en su último casamiento

La tercera boda de Misuzulu Zulu, coronado rey de los zulúes en Sudáfrica en octubre de 2022, sigue la estela de excentricidad y polémica que ha caracterizado a esta dinastía. EL monarca se casó el viernes con Nomzamo Myeni, a la que dejó plantada en enero, en el norte de KwaZulu-Natal. La boda oficial se celebrará el domingo 9 de noviembre.

La familia real ha vivido dos semanas de suspense y declaraciones contradictorias de la familia real zulú. A principios de esta semana, cuando los invitados VIP ya habían recibido la invitación, se emitió un comunicado informando que la boda había sido cancelada debido al fallecimiento de un ser querido.

Misuzulu KaZwelithini, rey zulú Oficina del rey

Por su parte, el portavoz real, el príncipe Thulani Zulu, declaró a "Sunday World" que "no estaba al tanto" de que el rey estaba a punto de casarse. Finalmente se produjo el enlace. La primera parte comenzó con el rito de compromiso conocido como "umkhehlo" en el campo deportivo de Jozini. El rey Misuzulu asistió con una delegación real que incluía al príncipe Vanana Zulu, de la casa real de KwaMinyamanzi.

Bulos y desmentidos

Previamente, Misuzulu visitó el palacio real de KwaKhethomtandayo en Nongoma, donde se reunió con la reina Sibongile Dlamini, la primera esposa del difunto rey Goodwill Zwelithini, su padre, y le informó que iba a casarse. De ese modo, cumplió con una antigua tradición de informar a los ancianos antes de organizar cualquier evento importante en la familia real.

Hasta entonces, la familia de la novia contuvo la respiración temiendo que se repitiese una situación embarazosa. Quienes no compartieron la alegría fueron los siete hermanos, ausentes en la ceremonia. Después de intentar boicotear la boda, unos viajaron a Esuatini, a casa de su tío, mientras que otros se mantuvieron alejados.

Avergonzados por su conducta

Su hermana, la princesa Bukhosibemvelo, relató a "Sunday World" que estaban profundamente avergonzados por la conducta del rey. "No solo nos avergüenza a nosotros como familia y a sus hermanos, sino que avergüenza a toda la nación zulú. ¿Cómo puede un rey casarse con alguien que tiene tres hijos de relaciones anteriores? Habría sido mejor que salieran en secreto, en lugar de casarse con ella y desafiar tradiciones centenarias que dictan que los reyes solo se casan con vírgenes".

Y concluyó: "Esto es simplemente vergonzoso. De todos modos, no estaremos allí para presenciarlo ya que no hemos sido invitados, al igual que muchos otros miembros de la familia real".

Concluida la primera etapa, la boda principal se celebrará en el palacio real de KwaKhangela en Nongoma, donde reposa la difunta madre del rey, la reina Mantfombi Dlamini-Zulu.

Una sucesión confusa

Su coronación en 2022 tuvo lugar en medio de una agrita disputa familiar. Una parte del clan trató de impedir su investidura alegando una posible falsificación del testamento de su padre. A pesar de la resistencia, el nuevo monarca tomó posesión cubierto con la piel del león que mató durante la cacería real. Misuzulu participó en un ritual secreto durante varias horas en una de las casas sagradas del palacio real de KwaKhethomthandayo durante el que se presentó al nuevo monarca a sus antepasados.

A lo largo de sus 72 años de vida, su padre, Goodwill Zwelithini, tuvo la misma vida opulenta con seis esposas con las que quiso dar a sus súbditos la mejor muestra de poder y virilidad: aproximadamente 30 hijos. De ahí su polémica sucesión.

El rey zulú Goodwill Zwelithini, en una imagen de enero de 2019 KIM LUDBROOK Agencia EFE

El rey Zwelithini fue coronado como el octavo monarca de los zulúes en una ceremonia tradicional en Nongoma en KwaZulu-Natal, a la que asistieron 20.000 personas, el 3 de diciembre de 1971. Su tatarabuelo, el rey Mpande, era medio hermano del mayor guerrero zulú de todos los tiempos, el rey Shaka.

El hijo mayor, Lethukuthula Zulu, murió en circunstancias sospechosas en 2020 en su casa en Northwold, Johannesburgo, a los 50 años, mientras el menor es el príncipe Nhlendlayenkosi Zulu, que nació en 2005.

Con su sexta y última esposa, Zola Mafu, se casó en 2014 cuando solo tenía 17 años. Fue seleccionada en el festival Umhlanga para convertirse en la esposa del rey.