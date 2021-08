Arranca Starlite Gala en Marbella con Antonio Banderas como protagonista indiscutible

Gente

Crónica

“Mi hija terminó sus estudios narrativos y se viene a Málaga a trabajar conmigo de segunda. En septiembre regreso a Málaga, donde vivo, a dirigir e interpretar un musical, que es cuando Stella del Carmen comenzará a trabajar conmigo de segunda ayudante de dirección. Mi hija tiene una opinión que a mí me interesa. Y en noviembre ruedo ‘Indiana Jones’, donde haré de bueno”. Así empezaba anoche la 12ª Gala Starlite en la Cantera de Nagüeles. Y esto lo decía un Antonio Banderas que llegó solo solo porque a su novia Nicole le ha hecho reacción la segunda dosis de la vacuna del coronavirus: “Estoy de Rodríguez”.

Con la misma simpatía firmó un Ford Mustang blanco qué horas después se subastaba por 48.000 euros. Este año se han dejado ver en el evento Paloma Cuevas, Georgina Rodríguez, Rosa Clará o Bertín Osborne, todos ellos premiados entre la ensalada de langostinos y el lingote de lechal malagueño servidos en la cena, a 750 y 1000 euros el cubierto. 250 personas sentadas en mesas de seis han vivido un año más la solidaridad que fluye por la Cantera. Sin nostalgia y con mucha ilusión, Sandra García-Sanjuán y Antonio Banderas se han propuesto superar los 3 millones de euros que llevan recaudados desde los inicios de la gala.

Sin duda, una de las experiencias que más intriga genera es la de volar por encima de la atmósfera. El que más puje, se subirá, emulando al dueño de Amazon, a una cápsula presurizada que ascenderá impulsada por un globo estratosférico, y podrá decir aquello de «ha sido un gran paso para la humanidad y un desgaste para mi bolsillo». Gracias a Michelle Obama, la Starlite se posicionó poco después de nacer entre los eventos benéficos internacionales más importantes. Tenía sentido que la entonces primera dama de USA, a cuyo marido habían ayudado Longoria y el matrimonio Banderas-Griffith en su carrera presidencial, correspondiese cruzando la piscina de la villa donde se alojaba en el complejo hotelero y presidiera la gala.

Georgina Rodríguez fue una de las asistentes a la Gala Starlite

Eso no sucedió, pero se mencionó a la Gala Starlite en todo el mundo, y desde entonces no ha dejado de hablarse del acontecimiento con fin altruista: recaudar dinero para las organizaciones Lágrimas y Favores de Antonio Banderas y la Fundación Starlite que preside Sandra García-Sanjuan. En estos once años han repartido más de tres millones y medio de euros en obras sociales. Lo que empezó como gala benéfica se ha convertido en una marca estable que se ha ampliado a festival de verano.

La gala siempre se ha celebrado el 10 de agosto, coincidiendo con el cumpleaños de Antonio Banderas, pero esta vez se ha celebrado dos días antes. Además, en esta edición se ha reconocido la labor que Javier, el hermano del galardonado actor, hace en la sombra. Es él quien lleva los negocios inmobiliarios, de hostelería o del aceite.

Un hombre que acaba de competir con el Rey Felipe VI en las regatas de vela de Mallorca y que ha ganado la copa con el barco Teatro Soho, que lleva el nombre de su proyecto más ambicioso: «Mi Teatro Soho de Málaga no lo hago para ganar dinero, trabajo gratis y pongo dinero, y si ganamos se reinvertirá para seguir siendo mejores». Los Banderas llevan Málaga grabada a fuego, y es por esto que han decidido regresar a su tierra, tal y como el propio Antonio ha asegurado a quien firma este texto.