Épica respuesta de Natalia Lacunza a las humillaciones de Pol Granch

Pol Granch vuelve a estar en el punto de mira. Hace pocas semanas, el cantante y actor de ‘Élite’ recibió feroces críticas por unos mensajes machistas y homófobos que escribió hace unos cuantos años y que algunos internautas recuperaron de su perfil de Twitter. El artista no tardó en pedir perdón y se excusó asegurando que había evolucionado y que ya no quedaba nada de la persona que había publicado tan desafortunadas palabras, aunque sus argumentos no terminaron de convencer a sus detractores. Ahora, el franco-español acaba de protagonizar otra polémica a consecuencia de su, según algunos usuarios, “bochornosa” actuación en su último concierto.

Mientras interpretaba ‘En llamas’, una canción a dúo que en su día cantaba con Natalia Lacunza, con quien mantuvo una relación sentimental, Pol Granch ha modificado su voz en las partes que correspondían a la concursante de ‘Operación Triunfo’, imitándola de una forma muy humillante, según algunos usuarios de Twitter. Además, en otro de sus temas, ‘Chocolatito’, el artista ha cambiado la letra de uno de sus versos para entonar: “quédate con ella si te da lo que yo no te he dado”, en clara alusión a la nueva pareja de su ex, María Lázaro.

Lo mala persona que es Pol Granch quedando retratado. Es muy fuerte que se le siga perdonando todo a los tíos y luego las artistas hacen algo y se las lincha pic.twitter.com/iTT0CkHwa9 — stanqueens (@malabichas) August 12, 2021

Las redes sociales se han llenado rápidamente de comentarios negativos hacia el cantante, a quien han tachado de “misógino”, “ser repugnante”, “gilipollas” e incluso “psicópata manipulador”. Pero, de todos los comentarios que circulan a través de Twitter, destaca el de la propia Natalia Lacunza, que no ha podido evitar contestar al cantante tras su humillante imitación: “A veces, el sentido del ridículo es importante, creo”. La de Pamplona ha recibido el apoyo de la mayor parte de los usuarios y su respuesta ha sido compartida más de 3500 veces.

Un pasado cuestionable

Como se ha comentado anteriormente, no es la primera vez que Pol Granch recibe acusaciones de “machista” o “misógino”. A principios del mes de julio, la también cantante Sara Socas destapó un incidente que protagonizó con él en el pasado y que no lo deja en muy buen lugar: “Eres un misógino de mierda, jamás me he pronunciado contra nadie porque desconozco ciertas realidades y no me puedo mojar. Pero no solo me has tratado mal a mí, que me faltaste el respeto y me empujaste varias veces, sino a muchas chicas de distintas formas y mucho peores”.