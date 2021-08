“Bennifer” o el triunfo de las segundas oportunidades

Gente

Después de varios meses de rumores, el pasado junio por fin se hizo oficial: Jennifer Lopez y Ben Affleck han vuelto. Fue a principios de verano cuando los paparazzi les fotografiaron besándose por primera vez desde que decidieran retomar su romance a primeros de este año, durante el 50 cumpleaños de la hermana de la cantante, Linda. Una reunión familiar de los Lopez, entre los que Ben Affleck ya se siente uno más de la familia, ya que según desvela la revista People, Guadalupe Rodríguez, la madre de Jennifer, «está encantada» con el nuevo amor de su hija. «En el pasado, la madre de Jennifer y Ben eran muy cercanos. Guadalupe amaba a Ben. Se puso triste cuando no pudieron arreglar las cosas hace años», confesaba una fuente cercana a la pareja.

«Bennifer», como así han apodado los fans a la pareja, se convirtieron en el romance más comentado del mundo celebrity a principios de la década de los 2000. Se conocieron cuando filmaban «Gigli» y protagonizaron una historia de amor marcada por los lujos, ya que ambos compartían una gran devoción por los coches de alta gama, y un objeto de gran valor en común: un gran anillo de compromiso de diamantes rosas de 6,1 quilates que le regaló el director de «Argo» en 2002. Pero solo un año después cancelaron repentinamente su boda y decidieron emprender caminos por separado. Lopez se casó con el cantante latino Marc Anthony, su tercer marido, sólo cinco meses después de su ruptura con Affleck en 2004; mientras que el actor pasó por el altar, y más tarde se divorció, con la actriz Jennifer Garner. Posteriormente la cantante vivió un romance de cuatro años con el exjugador de los Yankees Álex Rodríguez y Ben junto a la actriz Ana de Armas.

Ben Affleck y Jennifer Lopez en la premier de su película "Gigli," en Los Angeles a 27 de julio, 2003.

Según el medio E! News, pese a las relaciones posteriores a su ruptura, ambos habrían estado en contacto durante todos estos años y han vuelto a reunirse con más ganas que nunca: hacen todo lo posible por pasar el mayor tiempo posible juntos e incluso Lopez estaría planeando mudarse de Miami a Los Ángeles para estar más cerca del actor. Este pasado martes fueron captados echando un vistazo a distintas propiedades de Beverly Hills y en la prensa estadounidense se rumorea que la del Bronx estaría buscando colegio en la ciudad para sus gemelos de 13 años, Max y Emme.

Borrón y cuenta nueva

Esta inesperadísima segunda oportunidad entre la pareja de estrellas parece que esta vez va más allá. Según la cadena Univisión, Ben Affleck habría decidido poner punto y final definitivo a sus problemas de alcoholismo, que le habrían ocasionado grandes disgustos en el terreno sentimental, y hace tan solo unos días fue visto entrando en una clínica de rehabilitación de Malibú, tras abandonar el domicilio de Lopez. Por su parte, Jennifer ha querido hacer borrón y cuenta nueva literal en lo que a su vida sentimental se refiere. La cantante ha sorprendido a sus 171 millones de seguidores en Instagram este fin de semana, tras dejar de seguir a su ex Álex Rodríguez y borrar todas sus fotografías juntos. Ya no queda rastro de sus cuatro años de relación en redes sociales, tan solo han quedado algunas imágenes como un vídeo de marzo de 2020, en el que se ve a Rodríguez con Max, el hijo de la cantante, y algunas fotos de las hijas del ex de los Yankees. Un gesto que, casualmente, decidió llevar a cabo un día antes del cumpleaños de Affleck.

Jennifer Lopez y Ben Affleck, pasean su amor por las calles de Capri, en Italia

Además, según la revista People, Jennifer estaría tratando de ganarse la confianza y el cariño de las dos hijas del actor -Violet, de 15 años, y Seraphina, de 12- fruto de su matrimonio con Garner: y el pasado 15 de agosto, coincidiendo con la celebración del 49 cumpleaños del también director de cine, quiso tener un detalle regalándoles varios collares de la joyería «Made by Mary», que habría elegido para ellas junto a su hija Emme Maribel.

Tal y como se van desarrollando los hechos, y a juzgar por las palabras de la del Bronx que reconoció estar viviendo su mejor momento, podríamos aventurarnos a presagiar que la esperada boda que nunca llegó a celebrarse en 2002, podría estar ahora más cerca que nunca. Mientras, disfrutaremos de imágenes tan idílicas como las que protagonizaron hace un mes en un yate, recreando la mítica escena del famoso videoclip de «Jenny from the Block» que protagonizaron en el año 2002 y del que posteriormente ambos se arrepintieron.