Uma Thurman revela que abortó cuando era adolescente

La actriz Uma Thurman ha revelado que sufrió un aborto cuando era adolescente. Lo ha revelado para condenar la Ley del Aborto de Texas, una polémica norma por la que la actriz ha roto su silencio para contar uno de los episodios más dolorosos de su vida y cuya herida sigue abierta

En un emotivo artículo de opinión publicado por The Washington Post, la actriz ha revelado lo que elle califica como su “secreto más oscuro”. “Comencé mi carrera como actriz a los 15, trabajando en un entorno en el que a menudo era la única chica en la sala. Al final de mi adolescencia, un hombre mucho mayor me dejó embarazada accidentalmente. Vivía con una maleta en Europa, lejos de mi familia, y estaba a punto de comenzar un trabajo. Me costó decidir qué hacer”.

La actriz explica que recurrió a sus padres para discutir las distintas opciones antes de de optar por interrumpir el embarazo. “No obstante, mi corazón estaba roto”, explicó, desvelando así uno de los episodios más dolorosos de su vida.

“Fue la decisión más difícil de mi vida, me causó angustia entonces y me entristece incluso ahora. La elección de no continuar con ese embarazo temprano me permitió crecer y convertirme en la madre que quería y necesitaba ser”, describe Thurman en su carta.