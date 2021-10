Shannen Doherty muestra su dura lucha contra el cáncer de mama

Gente

Cáncer

La actriz fue diagnosticada de cáncer de mama en 2015, y aunque en principio fue tratada con terapia hormonal, posteriormente tuvo que someterse a una mastectomía y a interminables sesiones de quimioterapia y radioterapia, hasta confirmar que había ganado la batalla al “bicho”. Pero a principios del año 2020, Shannen Doherty anunció que volvía a padecerlo.

Una dura noticia que, pese a que fue difícil de digerir, la protagonista de ‘Sensación de vivir’ ha sabido llevar con una gran valentía. Muestra de ello es su cuenta de Instagram, en la que abre su corazón para todos sus fans y sin pudor, muestra su lucha contra el cáncer.

“Me gustaría compartir algo más de mi viaje personal desde mi primer diagnóstico hasta el segundo. ¿Es todo bonito? NO, pero es veraz, y mi esperanza al compartirlo es que todos estemos más educados, más familiarizados con el aspecto del cáncer. Espero que anime a la gente a hacerse mamografías, a hacerse revisiones periódicas, a cortar el miedo y a enfrentarse a lo que sea que esté delante de ti”, relata en un post.

“En 2015 me diagnosticaron cáncer de mama. Me hicieron una mastectomía y recibí quimio y radiación. Tuve muchas hemorragias nasales por la quimio. No sé si alguno de vosotros experimentó esto. También estaba más que cansada. Me animé poniéndome un pijama divertido que me regaló mi amiga Kristy. ¿Me animaron realmente? Sí. Me veía ridícula y en esa ridiculez, pude reírme de mí misma. Encontrar el humor me ayudó a superar lo que parecía imposible. Espero que todos encontremos humor en lo imposible”, confiesa en el post en el que muestra varias fotografías.

Otro de los capítulos que muestra Shannen es el difícil momento en el que decidió raparse la cabeza: “Cuando empecé la quimioterapia, probé un gorro frío con la esperanza de salvar mi cabello. Aunque a muchos les funciona y es increíble, a mí no me funcionó. El pelo se me caía a mechones cuando me lo lavaba, tenía calvas y cada vez era más difícil taparlas”.

“Finalmente tomé la decisión de afeitarme lo que me quedaba de pelo. Fue una batalla en sí misma. Me encantaba mi pelo. Me había definido hasta cierto punto y me proporcionaba una especie de manta de seguridad. Comparto con vosotros el día en que se tomó la decisión de raparme la cabeza. 2016″.

De esta manera Doherty trata de normalizar la lucha contra su enfermedad, contra la que se encuentra batallando por segunda vez.