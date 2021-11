Los secretos de Begoña Vargas para ser el icono de estilo del cine español

Gente

Moda

Seguro que en alguna ocasión un familiar ha obviado tus méritos laborales y se ha ofuscado en preguntarte por tu vida privada. Rememora esa incómoda sensación para comprender lo complicado que ha de ser para Begoña Vargas haber debutado con maestría en la gran pantalla como protagonista de ‘Las Leyes de la Frontera’ y comprobar que los medios se ofuscan en preguntarle por su ruptura con Óscar Casas. Por eso hoy queremos ser ese otro familiar que deja de lado los chismorreos sentimentales y alaba tu look, pues es el impresionante estilo de Begoña Vargas el que nos ocupa y emociona.

Así nace un referente fashion

“Begoña es una cara fresca, natural y con un toque cañero muy de nuestro estilo. La estilista Gigi Vives contactó con nosotras para buscar looks de alfombra roja para la actriz. Todas quieren algo que deslumbre, pero eso no quiere decir que tengas que ir disfrazada ni encorsetada, y mucho menos si hablas de una chica muy joven. Es esencial que no pierda su esencia y que ensalce su feminidad y su elegancia jugando con la sutileza”, explica Yolanda Pérez, diseñadora de Yolancris, la firma en la que Vargas confió en el Festival de San Sebastián, donde se decantó por un vestido negro de tafeta que pertenece a la nueva colección primavera/verano 2022, ‘Le Plain’. “Miramos varios looks, todos con siluetas limpias, bien definidas y muy femeninas. Acabábamos de terminar nuestras colecciones de fiesta y pret-à-couture primavera/verano 2022 cuando sentí el pálpito de que el vestido negro, con escote corazón, que marca la clavícula y la cintura y que acaba con una falda casi infinita con esa apertura muy diva del viejo Hollywood, era ideal para ella”, concluye.

Begoña no apareció sola en el festival, sino que como toda una estrella, lo hizo con todo su equipo, en el que no faltaba su maquilladora, el fotógrafo Alber Mullor y su estilista, Gigi Vives. “Tuvimos poco tiempo, pero estoy muy orgullosa del resultado. He visto reflejado mi estilo en otra persona, pues aunque lógicamente son looks que son para ella, tienen mi esencia y mi estilo. El proceso que hemos llevado a cabo consiste en hacer lo opuesto a lo que haría su personaje en la película, Tere, que tiene un estilo kinki, natural y desenfadado. Por eso hemos ido al lado contrario al apostar por trajes súper tailor, peinados ‘sleek’ y looks lady, femeninos y sofisticados. La idea es trabajar basándonos en el personaje que promociona y hacer lo contrario a lo que haría el personaje. Queremos divertirnos, contar una historia y que todos los looks de una promoción tengan sentido. Este era su debut de actriz en la gran pantalla y queríamos que se notara”, explica Gigi Vives. Lo han logrado con creces, pues su desfile de looks de Magda Butrym, The Attico, Carolina Herrera y Juan Avellaneda ha continuado después con diseños de Giorgio Armani y Alexandre Vauthier que han cautivado a los medios de tendencias.

Los adeptos a las redes conocerán a Gigi Vives, una popular influencer experta en moda que ha ejercido de estilista de Oscar Casas y que ahora está inmersa en la tarea de convertir a Begoña en la Zendaya nacional. Fue la propia Vargas quien le pidió ayuda para encontrar a alguien con quien crear sus directrices de estilo, y Gigi le ofreció trabajar juntas. “La idea es que la relación dure mucho para crear una Zendaya española. Begoña forma parte de una nueva generación y lo que quiere es poder desarrollar con el tiempo un estilo personal propio y muy style icon. En cuestiones de estilo, nos movemos por conceptos. Mi trabajo consiste en empaparme de información y de referentes y buscar lo que más le pegue a ella. Le aconsejaré en qué bolsos invertir y le diré que se fije en determinados diseñadores emergentes para que desarrolle su estilo personal, porque cuando estás metida en este mundo, necesitas elevar el estilo. Yo estaré detrás de todo lo que esté relacionado con su imagen, tanto en publicaciones como eventos, pero en su día a día, también espero que se vea reflejada mi influencia”, asegura Vives. “Con ella trabajamos por proyectos, y lo maravilloso es que ha confiado a ciegas en mí y jamás ha puesto nada en duda. Para ser un icono de estilo hay que poner los ingredientes necesarios en la receta, y ella los tiene, porque tiene ganas e ilusión de experimentar. Ella quiere ser un icono de estilo e iremos descubriendo su estilo por el camino”, concluye. Nos morimos de ganas por saber con qué looks nos sorprende nuestra “Begondaya”.