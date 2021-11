Britney Spears acusa también a su madre de estar detrás de la tutela: “Sabes lo que hiciste”

Gente

#FreeBritney

Después de 13 años viviendo bajo la tutela de su padre, Jamie Spears, finalmente el pasado mes de septiembre se hizo justicia y se pondrá fin al calvario que vivió la cantante durante todo este tiempo. Pero antes, tendrá lugar una audiencia judicial clave la próxima semana en la que el progenitor será interrogado bajo juramente sobre cómo se gastó el dinero de la cantante de pop durante sus años de supervisión de su tutela.

Pero lejos de apagar el fuego, según desvela The Daily Mail, Britney Spears volvió a avivar la llama a través de redes sociales, donde acusó a su madre Lynne de ser la cabecilla de la tutela que ha restringido todos sus movimientos durante los últimos 13 años.

La madre de la cantante intentó ponerse en varias ocasiones del lado de su hija, en la disputa contra su exmarido, pero Britney rechazó su ayuda y ahora la hace partícipe de todos estos años: “El animal más peligroso del mundo es una mujer silenciosa y sonriente. Mi padre puede haber comenzado la tutela hace 13 años... pero lo que la gente no sabe es que mi madre fue quien le dio la idea. Nunca recuperaré esos años”.

Jamie Spears y Britney Spears AP

“Ella arruinó mi vida en secreto... y sí, la llamaré a ella y a Lou Taylor (ex gerente comercial de Spears).... así que toma toda tu actitud de’ NO TENGO IDEA de lo que está pasando ‘y vete a la mierda’. Sabes exactamente lo que hiciste... mi padre no es lo suficientemente inteligente como para pensar en una tutela”, sentenció la artista en dicha publicación.

Pero al parecer, Britney se arrepintió de sus palabras y minutos después borró el post y lo reemplazó por otro en el que celebraba el fin de su tutela; no dejando rastro así de esta durísima acusación contra Lynne.