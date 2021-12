Exclusiva: Colate Vallejo-Nágera, feliz y enamorado, habla de su novia Clarita

Gente

Amor

La llegada de la colombiana Clarita a su vida, es como un soplo de aire fresco para Colate Vallejo-Nágera, quien confiesa en exclusiva a LA RAZÓN que “estoy muy contento con Clarita, es muy buena chica, y tenerla a mi lado viene muy bien en la situación tan complicada y jodida que estoy viviendo”.

Se refiere al proceso judicial que le enfrenta desde hace tiempo con Paulina Rubio, madre de su único hijo. Y que ha calificado como un sin vivir por la dureza de los juicios.

Colate añade que “es muy importante tener una persona como Clarita, que me apoya y que me ayuda, tanto a resistir los golpes que vienen mal dados, como a sentirme feliz, cuando no estoy con mi hijo, porque me sentía muy solo y se me hacía muy duro cuando el niño no estaba a mi lado”.

Dentro de unos días volverá a España para pasar unos en familia durante las fiestas navideñas, y vendrá acompañado de su hijo y su chica.

Clarita es natural de la localidad colombiana de Medellín, está separada, no tiene hijos y trabaja como diseñadora de tejidos en una importante empresa de Miami. Hace años, Colate y Clarita ya mantuvieron un corto idilio, que acabó cuando él tuvo que abandonar Miami para venirse a nuestro país. Hace unos meses se produjo el reencuentro y recuperaron cariños del pasado.