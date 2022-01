Se busca avión privado para Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo busca avión para su mujer, Georgina Rodríguez. La estrella emergente de la familia, que esta semana estrenaba su propio documental en Netflix, «Soy Georgina», tiene cada vez más compromisos profesionales y la familia se encuentra a la búsqueda de un jet de segunda mano para que pueda disponer de él en sus viajes privados. Georgina ha pasado de ser la mujer de Cristiano a lucir con luz propia, al margen de su marido, lo que demuestra el éxito de su documental. En los últimos tiempos su fama ha subido como la espuma. Con casi 30 millones de seguidores, los compromisos de Georgina con diseñadores y eventos de todo tipo se multiplican en su día a día lo que hace que ahora mismo viaje más, si cabe, que Cristiano. Su agenda, cuando no está al cuidado de sus hijos, cuenta con eventos de todo tipo. Con 28 años recién cumplidos esta misma semana, la jacetana se ha convertido en un reclamo deseado por las firmas de moda y su presencia en los «front row» de las pasarelas de Milán o París, es un aliciente para cualquier diseñador de alta costura que se precie. Su agenda ha crecido en la misma medida que su soltura. Además, Georgina ha mostrado su versatilidad desenvolviéndose igual de bien en las alfombras rojas como en los platós de televisión, como «Mask Singer: Adivina quíen canta», el formato de Antena3TV donde la hispano argentina sorprendió a todos por su voz melodiosa cantando bajo la máscara del león. El hecho de disponer de un avión propio facilitaría mucho su movilidad, pero el mercado no dispone de aeronaves. El Covid ha hecho que el alquiler sea un negocio muy rentable y la demanda es mucho mayor que la oferta de este tipo de aviones.

Una (gran) prole viajera

Pero Georgina no es la única que quiere avión nuevo. Cristiano Ronaldo también se encuentra en búsqueda activa para cambiar su nave por otra de mayor tamaño con capacidad para un mayor número pasajeros. No es de extrañar. Con capacidad para 10 personas, el Gulfstream G200 se le va a quedar pequeño en breve al futbolista. A los cuatro hijos que tiene, este mismo año se sumarán otros dos más en camino. El mayor, Cristiano Jr. (11), nació fruto de una relación cuya madre se desconoce. El portugués, que nunca ha revelado el nombre de la mujer, tiene en exclusiva la custodia del pequeño. Siete años después nacieron Eva y Mateo (4), dos mellizos que llegaron al mundo poco tiempo después de la ruptura del futbolista con la modelo rusa Irina Shayk. Al igual que sucede con Cristiano Jr., nada se conoce de su madre. Nacieron de una maternidad subrogada y, aunque en la prensa portuguesa se especuló con que la madre de los pequeños era una mujer de la costa oeste de Estados Unidos, su identidad es un misterio. En noviembre de 2017, al poco del nacimiento de Eva y Mateo nació Alana (4), fruto de la relación de Cristiano Ronaldo con la jacetana de origen argentino, Georgina Rodríguez. Se trata de la primera hija de la pareja, que pronto aumentará de nuevo la familia. A finales de octubre de 2021 Georgina anunciaba a través de las redes sociales que está nuevamente embarazada. En esta ocasión, la pareja espera mellizos por lo que, sumado a los otros cuatro hijos de Cristiano Ronaldo, el futbolista se convertirá en padre récord con seis hijos con tres mujeres diferentes.