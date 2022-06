Omar Ayuso aclara sus polémicas palabras sobre ‘Élite’: “En ningún momento tiro la serie por tierra”

Ha pasado de uno de los personajes más queridos de la serie ‘Élite’, a protagonizar campañas de firmas internacionales como Armani o Calvin Klein y a inspirar canciones incluso a Rosalía. Sin duda, es el momento de Omar Ayuso.

El protagonista de estas líneas reconoce a LA RAZÓN en el photocall de la gala People in Red que se encuentra viviendo “una época muy estable y muy bonita” no solo en lo personal, donde reconoce estar “bien, tranquilo, fomentando los buenos hábitos y rodeándome de la gente que me quiere”; sino también en lo profesional: “Voy a hacer un nuevo proyecto de teatro con Toni Acosta y acabo de rodar una película muy bonita en Sevilla con Julia de Castro y Manuel de Blas, ‘Maternar’”, confiesa.

Y es que gracias a su papel homónimo en la serie ‘Elite’, en el que interpreta a un joven homosexual de origen magrebí, el actor consiguió colarse en más de 20 millones de hogares; lo que le catapultó directamente al estrellato, convirtiéndolo además en un icono. Aunque no siempre exento de polémica.

Imagen oficial de Élite. FOTO: @elitenetflix

Su última entrevista para la revista GQ dejó unas controvertidas palabras sobre la serie en la que lleva ya cinco temporadas, tras tacharla de “no modélica”, que causaron gran revuelo entre sus fans; y que ahora, tras ser preguntado por este periódico, aclara: “En ningún momento tiro la serie por tierra, digo que es una magnífica serie de entretenimiento, pero que considero que no es una serie modélica. Eso no es malo, simplemente que no tiene que tomarse como modelo, ni exigírsela ni tomársela como tal”.

También habla sobre su supuesta despedida de esta misma serie, en la reconoce divertirse mucho. “Yo literalmente no he dicho que deje la serie, yo me he despedido de un proceso vital, pero la vida va y viene... y nunca se sabe”, zanja el actor madrileño. ¿Eso quiere decir que realmente sí estará en la sexta temporada? Por el momento tendremos que esperar para averiguarlo.