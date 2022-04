Omar Ayuso se despide de «Élite»: «Ahora soy un no tan niño más ilusionado e inseguro»

Las series adolescentes a veces esconden los mal llamados «juguetes rotos», actores que alcanzan un éxito tan precoz que no son capaces de surfear esa inmensa ola de la atención mediática. En muchas ocasiones estos intérpretes acaban huyendo de los personajes que le dieron ese primer reconocimiento masivo, temiendo encasillarse y buscando nuevos géneros. Pero sin duda, estos fenómenos adolescentes, como «Élite», también son impulso inmenso a nuevas generaciones de actores. Un caso muy representativo es el de Omar Ayuso, que interpreta en la serie de Netflix al personaje homónimo.

El personaje de Omar fue aplaudido por representar ejemplarmente la diversidad sexual en los jóvenes, además que eses papel le permitió al actor participar en trabajos como uno de los videoclips de Rosalía. Ahora Omar, después de cinco temporadas, se despide de «Élite», como ya hicieron la inmensa mayoría de sus compañeros de la primera temporada, estrenada allá por 2018. Así, la última entrega de élite, vuelve a ser noticia después de la reciente polémica por «frivolizar a través de la ficción» sobre una violación.

Así Omar publicaba en redes su despedida de la serie y su personaje, con el que reconoce que se deben mucho mutuamente: «Pasada la semana del estreno no quería dejar de compartir estas dos imágenes: mi primer y último plano en el que ha sido el viaje emocional más importante de mi vida, hasta el momento. en una imagen el niño ilusionado e inseguro, en la otra el no tan niño aún más ilusionado y mucho más inseguro que cuando empezó. ÉLITE, nos debemos tantas cosas el uno al otro que creo que lo mejor es dejarlo en paces :) gracias a todas las personas que me habéis cogido la mano en el inicio de este extraño camino que ya es mío, en el que espero nos volvamos a encontrar muchas veces. gracias omar, nos hemos dado mucha vida y muchas guerra xd the show must go on!»